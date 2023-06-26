Нелегальний видобуток мінеральної води –підозрюється екскерівник санаторію під Харковом

За даними слідства, з 2017 року по 2021 рік на той момент керівник-головний лікар одного з санаторіїв у Харківському районі проводив незаконний видобуток мінеральних вод.

При цьому у 2017 році Державною службою геології та надр України було винесено наказ щодо зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами санаторієм до усунення виявлених під час перевірки порушень, а саме відсутність акту про надання гірничого відводу та погодженої схеми розробки ділянки родовища мінеральних лікувальних підземних вод.

Проте підозрюваного це не зупинило.

Відповідно до висновку судової інженерно-екологічної експертизи, здійснення санаторієм видобутку корисних копалин (підземних вод) без дозволу на спеціальне водокористування, гірничого відводу та у невідповідності до вимог нормативно-технічних документів є недотриманням вимог природоохоронного законодавства.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру вже колишньому службовцю за фактом незаконного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення (ч. 2 ст. 240 КК України).

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