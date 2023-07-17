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Україна вперше імпортувала електроенергією оновленою лінією

Україна вперше імпортувала електроенергією оновленою лінією

У неділю, 16 липня, Україні вперше імпортувала електроенергію з Польщі оновленою у травні міждержавною лінією електропередач.

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

Цю ЛЕП компанія модернізувала і включила у травні 2023 року. Нею енергосистема отримала додаткові 800 МВ потужності з 20:00 до 23:00, у період найвищого споживання, пише «Економічна правда».

Також упродовж дня тривав імпорт зі Словаччини та Молдови максимальною потужністю до 350 переважно у денні та вечірні години.

На сьогодні імпорт передбачено зі Словаччини з 17:00 до 23:00 до 340 МВт, а також з Молдови – до 3 МВт.

Агентство Телевидения Новости

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