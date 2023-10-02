Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:12
Просмотров: 97

Ударні дрони атакували російський авіазавод, де виробляли ракети Х-59

Ударні дрони атакували російський авіазавод, де виробляли ракети Х-59

1 жовтня 2023 року внаслідок удару по Смоленському авіаційному заводу порушено процес з виробництва ракет Х-59 різних модифікацій.
 
Згідно з підтвердженими даними, три з чотирьох дронів влучили в ціль, завдавши значних пошкоджень виробничим потужностям військового підприємства держави-агресора.
 
▶ ️Ракета Х-59 (у модифікації Х-59МК2) класу  «повітря-поверхня» з дальністю до 280 км ― одна з тих, якими  російські повітряно-космічні сили найчастіше обстрілюють військові та цивільні об’єкти в Україні.
Від застосування такої зброї найбільше страждають Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області.

Джерело: https://t.me/DIUkraine/2905

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

2 жовтня 1980 року Василя Стуса засудили на 10 років таборів і 5 років заслання
Сегодня 10:20    89
Як Європа наростила імпорт російського СПГ
Сегодня 09:58    116
Кадри, на яких український журналіст буцімто закликає знищити 1,5 млн жителів Донбасу, – фейкові
Сегодня 09:46    96
Росіяни малюють стратегічні бомбардувальники Ту-95МС на авіабазі Енгельс.
Сегодня 09:34    96
Длинная воля и (не)готовность к эпохе войн
Сегодня 09:22    126
Visual Capitalist опубликовал список стран по миграции миллионеров в 2023 году.
Сегодня 09:11    100
Українські військові можуть отримати оновлені БПЛА Bayraktar
Сегодня 09:01    95
Що зміниться в житті українців від жовтня?
Сегодня 08:49    147
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 02 жовтня 2023 року від ДСНС
Сегодня 08:47    103
Если Украина не устоит, Грузия или страны Балтии могут стать следующими, на кого нападет россия, - президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью LRT
Сегодня 08:38    94
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 