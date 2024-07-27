Україна зламала путінський міф про міць і непереможність російського флоту

Центр стратегічних комунікацій пояснює

28 липня в росії відзначають день військово-морського флоту.

▶️ російський флот у Криму був опорою та інструментом віроломної агресії проти України в 2014 році.

▶️ Бажання зберегти Чорноморський флот у Севастополі – одне з виправдань кремлівською пропагандою російської агресії проти України.

▶️ Сподівання, які у 2022 році москва покладала на свій флот, плануючи повномасштабне вторгнення, не справдилися. Десантні операції на Одещині та Миколаївщині так і залишилися нереалізованими мріями путінських стратегів.

▶️ Все, чим «прославили» себе російські моряки у цій війні, – це атаками «Калібрів» по українських дітях.

▶️ У Чорному і Азовському морях Сили оборони потопили і уразили близько третини ворожого флоту: флагман «москва», підводний човен, більшість великих десантних кораблів, носії ракет «Калібр» і багато іншого. Знищено будівлю штабу ЧФ рф у Севастополі.

▶️ Не маючи власного значного корабельного угруповання на Чорному морі, Україна змогла завдати поразки ворожому флоту і відігнати його до Кавказу. Нещодавно з окупованого Севастополя втік останній зі значущих бойових кораблів противника.

Джерело: https://t.me/spravdi/40400

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