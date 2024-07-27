За матеріалами ДБР тюремні строки отримали четверо зрадників, ще 9 перебіжчиків чекають на правосуддя

Цього тижня за матеріалами Бюро суд виніс вирок стосовно чотирьох зрадників, завершено розслідування та направлено до суду матеріали щодо ще чотирьох перебіжчиків, п'яти особам повідомлено про підозру.

За матеріалами ДБР суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна колишній співробітниці правоохоронного органу з Куп’янського району Харківщини, яка забезпечувала безперешкодне проходження колон російської військової техніки Куп'янськом, а під час звільнення регіону втекла разом із військовими рф.

1. 15 років за ґратами після затримання проведе й правоохоронниця зі Старобільську Луганської області, яка одразу пішла на співпрацю із загарбниками та очолила відділ кадрів «Старобільського рввс мвс лнр». Своїм колегам обвинувачена пропонувала слідувати її прикладу та почати служити окупантам. Наразі її оголошено у розшук.

2. За матеріалами ДБР суд в Запоріжжі визнав винними у держзраді та дезертирстві двох колишніх українських військових, які перейшли на бік ворога в окупованому Криму та добровільно прийняли присягу на вірність рф.

3. До суду направлено обвинувачення щодо трьох колишніх правоохоронців з Донецької та Луганської областей, які після російського повномасштабного вторгнення перейшли на бік ворога. Один із фігурантів отримав посаду «оперуповноваженого» в незаконному правоохоронному органі «управління економічної безпеки та протидії корупції відділу мвс «Новопсковський», другий – «інспектора» у «відділі даі» в Маріуполі, третій – «оперуповноваженого відділу карного розшуку» в Новоайдарі.

4. Також за статтею колабораційна діяльність судитимуть працівника ДСНС з Волновахи Донецької області. На початку квітня 2022 року, коли Волноваха опинилася в російській окупації, він добровільно вступив до лав незаконно створеного правоохоронного органу так званого міністерства з надзвичайних ситуацій «днр», обійнявши посаду рятувальника.

5. Заочну підозру у державній зраді та колабораціонізмі повідомило експравоохоронцю, якого у липні 2022 року окупанти призначили на посаду оперуповноваженого в місцевий каральний орган. Він активно «працював» з місцевими мешканцями, збирав з людей різні заяви та пояснення, знімав відбитки пальців, всі документи оформлював по законодавству рф, а під час звільнення Куп’янська втік до рф.

6. У державній зраді підозрюються троє правоохоронців з Луганщини, які навесні 2022 року залишилися на тимчасово окупованій території. Екскерівник чергової частини перекваліфікувався на «прокурора прокуратури Міловського району генеральної прокуратури лнр», а його підлеглий став «народним поліцейським» у так званому «Міловському рввс мвс лнр».

7. Ще один фігурант перебував на посаді начальника сектору правоохоронного органу. Він також зрадив присязі та розпочав службу у «Марківському рввс мвс лнр».

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4523

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