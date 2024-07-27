Що відбувається на Південноукраїнській АЕС?

(МАГАТЕ підтвердило відключення енергоблока на Південноукраїнській АЕС минулого тижня через проблему з трансформатором - Українська правда

Раніше міністр енергетики Галущенко заявляв, що інформація про загоряння трансформаторів — не правда і російський наратив.

Після цього, нардеп Железняк звернувся із запитом про ситуацію на ПАЕС до "Укренерго" і отримав повністю протилежну відповідь. Але Міненерго повторно випустило спростування)

«Аварія» на Південноукраїнській АЕС – це вкид кремлівської пропаганди - Центр стратегічних комунікацій пояснює

У медіа циркулюють чутки про «аварію на Південноукраїнській АЕС».

▶️ Усі АЕС на підконтрольній території України працюють у штатному режимі, повідомлення про аварію – не відповідають дійсності.

▶️ Внаслідок російської атаки було пошкоджено обладнання на Південноукраїнській АЕС, але це не вплинуло на роботу енергоблоку. Така ситуація жодним чином не може вважатися «аварією на атомній електростанції».

▶️ Фейк про «аварію на Південноукраїнській АЕС» розносить російська пропаганда для залякування населення України та відволікання уваги від реальної аварії на ростовській АЕС.

▶️ Закликаємо політиків та журналістів не спекулювати і не поширювати відверті маніпуляції про ситуацію в атомній енергетиці, сприяючи тим самим ворожій пропаганді.

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/48359, https://t.me/spravdi/40397

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