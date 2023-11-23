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Державна прикордонна служба України та Центр протидії дезінформації повідомляють

Державна прикордонна служба України та Центр протидії дезінформації повідомляють

У мережі почало з’являтися відео, де особа у військовій формі із закритим обличчям називає себе військовослужбовцем ЗСУ, заявляє, що отримала наказ на мінування територій біля кордону з Угорщиною. На різних пабліках це відео поширюється з тезами, що мінування здійснюється для зупинки порушників кордону або угорських військ.

Інформація про мінування кордону з Угорщиною не відповідає дійсності і є фейком!

ДПСУ просить не поширювати неправдиві повідомлення та свідомо аналізувати інформацію.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/43324

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