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Державна прикордонна служба України та Центр протидії дезінформації повідомляють
У мережі почало з’являтися відео, де особа у військовій формі із закритим обличчям називає себе військовослужбовцем ЗСУ, заявляє, що отримала наказ на мінування територій біля кордону з Угорщиною. На різних пабліках це відео поширюється з тезами, що мінування здійснюється для зупинки порушників кордону або угорських військ.
Інформація про мінування кордону з Угорщиною не відповідає дійсності і є фейком!
ДПСУ просить не поширювати неправдиві повідомлення та свідомо аналізувати інформацію.
Джерело: https://t.me/Tsaplienko/43324
Темы: війна, пропаганда, росія, україна