Окупанти продовжують обстріли Харківщини: поранено пенсіонера

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: Ветеринарне, Вовчанськ, Потихонове та інші. Авіаударів зазнали села Бочкове, Успенівка, Хрипуни, Ізюмське, Зибине, Лиман.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

О 21:50 повторний обстріл КАБ села Графське Чугуївського району. Внаслідок чого горів приватний будинок. Постраждалих немає.

О 21:19 село Борова Ізюмського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено двоповерхову будівлю установ, 16 приватних будинків, 5 господарчих споруд та гараж. Постраждалих та загиблих немає.

О 20:10 село Синельникове Чугуївського району. Внаслідок ворожого артобстрілу пошкоджено квартиру. Інформація щодо постраждалих не надходила.

О 18:00 село Графське Чугуївського району. Внаслідок обстрілу КАБ горів житловий будинок. Постраждалих немає.

Селище Покотилівка Харківського району: 28-річний чоловік зазнав травм внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета.

О 15:26 село Малинівка Чугуївського району. Влучання КАБ по території. Без постраждалих.

О 15:20 годині відбувся артобстріл селища Куп’янськ-Вузловий. Пошкоджено котельне приміщення підприємства. Інформація щодо потерпілих не надходила.

О 13:44 Куп’янськ, внаслідок артобстрілу пошкоджено будівлю 4-поверхової адміністративної будівлі, вікна та балкони житлового п’ятиповерхового будинку. Поранення отримав 87-річний чоловік.

О 29 березня, 08:30, село Бударки Чугуївського району було обстріляно КАБами. Пошкоджено один приватний будинок. Інформація щодо потерпілих не надходила.

За минулу добу на Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 36,34 га території, знищили 267 вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости