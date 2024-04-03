Оголошено підозру експоліцейській з Харківщини, яка працювала на окупантів за зарплату в 50 тис. рублів

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру експоліцейській за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Підозрювана – колишня інспектор слідчого відділу Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області. Досудовим розслідуванням встановлено, що під час перебування Купʼянська під контролем російської армії вона свідомо перейшла на бік ворога.

Підозрювана обійняла посаду «и.о. старшего испектора отдела миграционной службы» у псевдоправоохоронному органі при окупантах. Зрадниця проводила агітацію серед місцевого населення щодо необхідності прийняття громадянства рф та обовʼязкового отримання російських паспортів. Також вона безпосередньо займалась видачею людям паспортів держави-агресора.

Згодом окупанти підвищили жінку та призначили її на посаду «заместителя начальника отдела по вопросам миграции». Зрадила присягу підозрювана за зарплату в 50 тисяч російських рублів на місяць. Крім того, вона і сама встигла отримати паспорт громадянки російської федерації.

Наразі підозрювана перебуває на території держави-агресора, вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

Досудове розслідування – другий слідчий відділ ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві (з дислокацією у м. Харків). Оперативний супровід – другий оперативний відділ ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві (з дислокацією у м. Харків), Харківське управління ДВБ НПУ.

Агентство Телевидения Новости