На Харківщині прихильника комуністичного режиму відправили на 5 років за ґрати

Житель Харківщини розповсюджував у мережі Інтернет заборонену радянську символіку та підтримував російську агресію проти України: на сторінці у соціальній мережі 64-річний чоловік всіляко демонстрував свою прихильність комуністичному тоталітарному режиму.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Зокрема, чоловік розміщував привітання з радянськими святами, вихваляв осіб, що займали керівні посади у вищих органах влади та управління СРСР.

Також зловмисник поширював публікації, у котрих закликалося рівняти українські позиції з землею та не брати полонених. Публікації інтернет-агітатор доповнював комуністичною символікою: георгіївські стрічки, прапор СРСР з серпом та молотом, червоні зірки.

Для популяризації протиправних матеріалів чоловік використовував сторінки у соціальній мережі «Фейсбук» та у забороненій в Україні російській мережі «Однокласники».

Оперативники спецслужби встановили автора цих протиправних публікацій та затримали його у березні минулого року. Під час проведення обшуків у нього виявили пістолет, велику кількість набоїв різного калібру та гранату.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів чоловіка визнано винним за ч. 1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч.ч. 1, 2 ст. 436-1 (Публічне використання символіки комуністичного, тоталітарних режимів), ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України).

Згідно з рішенням суду зловмиснику призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.

‌Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ Харківської області спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва органів прокуратури.

Агентство Телевидения Новости