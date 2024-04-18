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На Харківщині затримали водія шкільного автобуса, який під час окупації возив окупантів на ротацію до Бєлгорода

На Харківщині затримали водія шкільного автобуса, який під час окупації возив окупантів на ротацію до Бєлгорода

Служба безпеки затримала на Харківщині ще одного колаборанта: 59-річний водій шкільного автобуса з селища Козача Лопань після захоплення громади працював на окупантів.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, фігурант возив російських військових на ротацію із прифронтового селища до Бєлгорода та у зворотному напрямку. Для «рейсів» колаборант використовував шкільний автобус сільради, який він паркував на подвір’ї власного помешкання. Також він перевозив з росії зброю та боєприпаси для окупаційних угруповань рф, які воювали на передовій під Харковом.

Перед «виїздом» він перефарбував транспорт у зелений колір та намалював на ньому російську символіку. Пізніше, тікаючи із Харківщини від контрнаступу Сил оборони, загарбники забрали у колаборанта автобус, щоб вивезти свій особовий склад і озброєння.

При цьому зловмисник після деокупації району переховувався у сусідньому селищі і тим самим намагався уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

За матеріалами Служби безпеки затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости

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