Два вбивства – за одним сценарієм: правоохоронці Харківщини повідомили про підозру двом затриманим

На Харківщині затримали двох чоловіків, яких підозрюють у вбивствах через конфлікти зі знайомими. Обом вже повідомлено про підозру.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Обидві трагічні події трапились у Лозівському районі. За даними слідства, 11 травня цього року в селі Тихопілля одна з родин влаштувала посиденьки з алкоголем. Спалахнув конфлікт, у ході якої 50-річний чоловік вирішив убити свого вітчима. Дочекавшись, поки потерпілий ляже спати, зловмисник завдав удару в область грудної клітини свого родича, від чого той помер на місці.

Друге вбивство трапилось 12 травня цього року в селі Миролюбівка, у ході «вечірки», учасники якої вживали спиртні напої. 38-річний гість приревнував знайому до іншого чоловіка та вирішив вкоротити йому віку. У якості знаряддя вбивства також обрав кухонний ніж, яким і завдав потерпілому смертельного поранення.

За клопотанням сторони обвинувачення обом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування – СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости