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Охоронця магазину, який наводив на Харків ракети, відправили за ґрати

Охоронця магазину, який наводив на Харків ракети, відправили за ґрати

П’ять років за ґратами проведе охоронець парфумерного магазину, який допомагав ворогу коригувати повітряні атаки на Сили оборони у Харкові.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Прокурори довели, що на початку квітня 2024 року на харківʼянина через месенджер Telegram вийшов представник російської спецслужби, який запропонував йому співпрацю. Завдання представника рф полягало у зборі та передачі інформації про базування українських військових у Харкові.

Обвинувачений, будучи проросійськи налаштованим, погодився на це.

Для збору розвідданих фігурант обходив територію міста та відслідковував місця базування Сил оборони. Після цього він наносив на Google-мапі геолокації українських військових та надсилав ворогу. Ці дані були необхідні рф для завдання прицільних ракетних ударів та атак БпЛА по особовому складу українських оборонців.

Крім того, чоловік працював охоронцем у магазині парфумерії у Харкові. Він «в темну» намагався випитувати потрібну інформацію у клієнтів, щоб знайти інші локації розташування ЗСУ.

10 квітня 2024 року правоохоронці затримали ворожого коригувальника в порядку ст. 208 КПК України за місцем проживання у Харкові.

До винесення вироку обвинувачений перебував під вартою. У судовому засіданні чоловік повністю визнав свою вину.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним 36-річного чоловіка за фактом несанкціонованого поширення інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України). Йому призначено покарання у виді пʼяти років позбавлення волі.

Обвинувальний вирок виніс Київський районний суд м. Харкова. Триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости

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