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Поліція показала наслідки атаки дронів на Харків: фото, відео

Поліція показала наслідки атаки дронів на Харків: фото, відео

Увечері 20 грудня два російських БпЛА атакували Харків. Ударні безпілотники влучили в Салтівському та Київському районах. Зайнялися пожежі в багатоповерхівці та приватному домоволодінні, постраждали восьмеро людей.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Перший безпілотник о 21:40 влучив у дев’ятиповерховий будинок у Салтівському районі. На першому та другому поверсі спалахнули квартири. Постраждали шестеро людей, серед яких 12-річна дівчина.

Близько 23:40 ще один безпілотник влучив у приватний будинок на території Київського району. Розпочалася пожежа. Двоє людей зазнали гострої реакції на стрес.

За словами начальника ГУНП в Харківській області Петра Токаря, за попередніми даними, росіяни застосували безпілотні літальні апарати «Герань-2».

На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, криміналісти, кінологи, рятувальники та медики. Біля багатоповерхівки розгорнуто роботу штабу Слідчого управління ГУНП в Харківській області, куди можна звернутися з заявами про втрачене майно.

За фактом порушення законів та звичаїв війни відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.


Агентство Телевидения Новости

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