5 табу до и после эпиляции, которые мы часто нарушаем (очень зря)

Ох, сколько женщин сказали спасибо 21 веку за эпиляцию. Раньше приходилось орудовать станком, а потом неделю мучиться от последствий бритья. Сейчас достаточно пройти курс процедур и всю жизнь радоваться гладким ногам и подмышкам. Единственное, что следует учесть, — рекомендации специалистов. Соблюдайте их, и будет вам счастье (и гладкость!).

Не загорайте перед процедурой

Когда мы загораем, в коже откладывается пигмент — меланин. А лазер, удаляющий волосы, на него реагирует. Если проводить эпиляцию на загорелой коже, можно легко заработать ожоги. Поэтому специалисты предупреждают: воздержитесь от солярия и солнечных ванн, если планируете удалять волосы.

Обратите особое внимание на этот пункт: перед процедурой лазерной эпиляции нельзя загорать минимум 72 часа, а после — еще 2 недели. Сюда относятся и прямые солнечные лучи, и солярий. После дозы ультрафиолета образуется меланин, который не совместим с лазером — происходит реакция и, как ее результат, ожог. Не 3 степени, конечно, но покраснение, шелушение и другие неприятные последствия будут сопровождать вас еще в течение недель двух.

Особенно важен этот момент, когда мы говорим о лазерной эпиляции лица.

Исключите спиртосодержащие средства

Это касается дезодорантов, лосьонов, тоников и им подобных (в зависимости от того, какую часть тела вы собираетесь эпилировать). Если рекомендацией пренебречь, после процедуры на коже появится раздражение или сухость.

Отложите пинцет, исключите шугаринг и воск

Все дело в принципе работы лазера. Он разрушает луковицы, поэтому после процедуры волосы не растут или растут очень светлыми. Если же перед эпиляцией вы удалите луковицы, лазеру будет не на что воздействовать.

Бритвой пользоваться можно, поскольку она не задевает корень волоса. Но учтите: бриться нужно за три дня до эпиляции ног и за день-два, когда речь идет о подмышках и зоне бикини, так как оптимальная длина волоса при обработке лазером — 1 мм.

Не принимайте препараты, повышающие фоточувствительность

Перед процедурой обязательно проконсультируйтесь со своим врачом. Особенно если вы пьете таблетки или витамины. Некоторые из них накапливаются в коже и могут повлиять на результат эпиляции. Отсутствие реакции — меньшее, чем вы отделаетесь, но могут быть ожоги и пигментные пятна.

Фоточувствительность кожи повышают некоторые антибиотики: тетрациклин, террамицин, биомицин, доксициклин. Гормональные препараты также могут снизить эффективность эпиляции, а витамины группы В спровоцировать пигментацию.

Также, если эпиляция выпадает на солнечный сезон, то, кроме других особенностей подготовки к эпиляции, мы настоятельно рекомендуем клиенткам пользоваться солнцезащитным кремом для с SPF не менее 30.

Никаких бань, бассейнов и общественных пляжей

Минимум 5 дней после процедуры. Кожа становится очень чувствительной: настолько, что сильно ощущается даже собственный пот. Но дело не только в ощущениях: бассейны очищают хлоркой, которая вызовет раздражение. В море можно легко подхватить инфекцию, а в бане получить ожоги.

Источник: www.yapokupayu.ru/

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