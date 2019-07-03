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7 продуктов, которые убивают сексуальность мужчины

7 продуктов, которые убивают сексуальность мужчины

Проблемы с сексуальностью у мужчин могут быть связаны с рядом факторов, среди которых неадекватная диета. Еда — это источник энергии для всего организма, и ваш секс также зависит от того, какого качества «топливо» вы даёте системам и органам для поддержания их функционирования.

Врач интегративной медицины и эксперт по здоровью Тасним Бхатия объясняет, что потеря либидо может быть связана с дефицитом витаминов группы В, цинка или жирных кислот.

А ключом к улучшению кровотока и функции органов является достаточное потребление органических фруктов и овощей, богатых на витамины А, Е и «полезные» жиры.

Однако существует и антирейтинг продуктов, которые разрушают мужскую сексуальность:

1

Молочные продукты

Если после употребления молочных продуктов вы испытываете симптомы — газы, вздутие и тяжесть в животе — стоит проверить наличие непереносимости лактозы. Многие мужчины едят творог пачками, не подозревая о частичной лактозной непереносимости, и тем самым провоцируют постоянное воспаление кишечника и присутствие неприятных симптомов, которые мешают здоровому сексу.

2

Алкоголь

Избыток алкоголя провоцирует развитие эректильной дисфункции у мужчин.

3

Попкорн из микроволновки

Во многих видах попкорна для микроволновой печи содержится перфтороктановая кислота, которая разрушает эндокринную систему человека и снижает уровень тестостерона, главного мужского и сексуального гормона. Это химическое вещество также отрицательно влияет на фертильность женщины.

И всё же не обязательно отказываться от попкорна: следите за тем, чтобы продукт не содержал PFOA в составе, или используйте старомодный способ его приготовления с использованием масла и кастрюли.

4

Непроверенная клубника

Из всех видов фруктов и овощей клубника в лидерах по содержанию пестицидов, которые приводят к нарушению сексуальной функции, болезни Паркинсона и даже раку. Следите за сертификацией «органик» покупной клубники.

 

7 продуктов, которые убивают сексуальность мужчины

5

Мята

Мята успокаивает и облегчает изжогу, улучшает концентрацию, правда не в сексе. Ментол из мяты, как было обнаружено, снижает тестостерон, без которого мужчина превращается в женщину. Зато для женщин чашка чая с мятой является крайне полезной, если необходимо стимулировать производство инсулина или при СПКЯ.

6

Креветки

Их могут опрыскивать 4-гексилрезорцином — химическим веществом, которое помогает им сохранять свой цвет, но может также повысить эстроген и снизить уровень тестостерона.

7

Семена льна

Семена льна содержат лигнин и клетчатку, которые способствуют синтезу женского гормона эстрогена, который в избытке вредит мужской сексуальности. Хотя доктор не советует представителям сильного пола полностью исключать лён из своего рациона. Ограничьте употребление продукта 1–2 чайными ложками несколько раз в неделю, чтобы получить все преимущества семян льна для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Следите за качеством потребляемых продуктов, так как это позволит не только предотвратить возможные проблемы с мужской потенцией, но и улучшить качество и продолжительность сексуальной жизни вашей пары.

Источник: anywellmag.com

Новости портала «Весь Харьков»

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