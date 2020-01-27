Больные и не лечатся. Почему украинцы избегают психиатров

В 2020 году борьба с психическими заболеваниями станет одним из главных направлений деятельности врачей

"Многие испытывают стресс на работе, но если беспокойство не исчезает вместе с его причинами и дома, в кругу семьи или друзей, вы не можете переключиться, значит, дело уже не в стрессе". Такой была заключительная фраза эффектного 30-секундного ролика о том, как распознать устойчивое тревожное расстройство психики. В 2019 году это видео регулярно показывали в блоках социальной рекламы на каналах CBS, его активно продвигали в со­циальных сетях. На бюджетные средства американцы развернули масштабную информационную кампанию о разных видах психических расстройств, часто встречающихся в современном западном обществе.

Активность американцев легко объясняется тем, что такие расстройства выходят на первое место в рейтинге болезней, приводящих к потере трудоспособности. Эта беда затронула весь мир, Украина — не исключение.

Американская прививка

В США тревогу забили давно, несколько лет назад Госдепартамент объявил заботу о ментальном здоровье нации одним из приоритетных направлений здравоохранения. Появились кабинеты неотложной психиатрической помощи, куда может прийти каждый, сказать, что ему плохо, и попросить помочь. На любую информацию о таких обращениях распространяется правило врачебной тайны. В Соединённых Штатах существует специальная государственная программа поддержки детской психиатрии. Специалисты этого профиля работают почти при каждом педиатрическом отделении. Неудивительно, что и пропаганду ранней диагностики психических расстройств американцы тоже начали раньше других. В рамках кампании они использовали видеоролики, разъяснительные комиксы, сетевые флешмобы, были даже онлайн-игры на распознавание симптомов. Основная идея кампании заключалась в том, что современному человеку следует заботиться о ментальном здоровье так же, как о физическом. Обращение к профильному врачу, использование медикаментов или другой терапии не должно быть чем-то постыдным.

По стилистике и настроению ролики о психических расстройствах мало чем отличались от рекламы средств от простуды. Авторы по умолчанию предполагали, что заболеть может любой и это нестрашно, потому что незапущенную, вовремя выявленную болезнь вылечить несложно. Американцы пытаются преодолеть стереотипные представления о том, что человек, у которого "не всё в порядке с психикой", теряет свою ценность для общества. Сам факт наличия проблемы такого рода вызывает настороженное отношение, потому его предпочитают скрывать до тех пор, пока болезнь не станет очевидной для окружающих. В результате происходят срывы и серьёзные изменения состояния больного, которых могло не быть, обратись он за помощью на ранних стадиях.

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2020 году психические расстройства войдут в пятёрку самых затратных для общества болезней, оставив позади сердечно-сосудистые. По данным ВОЗ, в мире депрессией страдают более 264 млн человек, биполярным расстройством — 45 млн, деменцией — 50 млн, и это только официально зарегистрированные случаи. Депрессия стала одной из самых распространённых в мире причин утраты трудоспособности.

Нездоровая Европа

В умах европейцев мысль о том, что ментальное здоровье — вопрос государственной важности, созревает медленнее. Однако общественные организации уже озаботились этой проблемой. В Европе на долю психических расстройств приходится до 20% заболеваний. Проблемы такого рода были или есть у каждого четвёртого жителя региона. Среди европейских стран один из самых высоких уровней заболеваемости констатируют в Украине. По официальным данным Министерства социальной политики, расстройствами психики страдают 3% населения. Реальные показатели могут оказаться гораздо больше, потому что социальные стереотипы, вынуждающие людей скрывать наличие проблем, не обращаясь за помощью, в нашей стране куда сильнее, чем у западных соседей.

На то есть минимум две причины. Во-первых, в исторической памяти жителей постсоветского пространства психиатрия запечатлена как один из карательных инструментов тоталитарного режима. Отправка неугодных власти людей в лечебницы для душевнобольных забудется нескоро, даже если в наши дни так уже не поступают. Поколению, родившемуся после распада СССР, страх перед психиатрами передался от отцов и дедов, которые испытывали его не без оснований. Во-вторых, Украина всё ещё живёт в эпоху "дикого капитализма", идеи социального партнёрства приживаются с трудом, и ценность человека во многом определяется его способностью зарабатывать деньги. Это побуждает работать на износ, игнорируя всякий дискомфорт до тех пор, пока это возможно физически. Наши соотечественники зачастую не обращают внимания на симптомы психических расстройств просто потому, что не привыкли заботиться о себе.

"К сожалению, для Украины типична ситуация, когда человек месяцами страдает, к примеру, депрессией и даже не подозревает об этом, — говорит психиатр Александр Иванов. — Когда появятся психосоматические симптомы, он будет планомерно обходить терапевтов, гастроэнтерологов, кардиологов и так далее, сдавать бесполезные анализы, долго и мучительно искать болезни, которых у него нет, но даже не подумает обратиться к психиатру".

Новая классификация

Отставание Европы от США в борьбе с психическими расстройствами отчасти объясняется врачебной бюрократией и использованием устаревших официальных диагностических определений. Сегодняшняя медицина всё ещё руководствуется десятой редакцией Международной классификации болезней, одобренной на 43-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1990 года (МКБ-10). В том, что документ морально устарел и пора принимать одиннадцатую редакцию, у специалистов сомнений нет. МКБ-11 должны были утвердить ещё в 2016 го­ду, но работа над новой классификацией затянулась. В США существует свой документ, фиксирующий номенклатуру расстройств, — "Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам" (DSM), нынешняя его редакция, пятая по счёту, действует с 2013 года.

Появление DSM-5 для американской системы здравоохранения было знаковым моментом. Многие проблемы, прежде считавшиеся психологическими, официально признали медицинскими. К примеру, в DSM-5 фигурирует компульсивное переедание и расстройство поведения, вызванное нарушением фазы быстрого сна. В нём впервые появилось "тревожное расстройство, связанное с заболеваниями". Речь о ситуации, когда у человека, страдающего, к примеру, сахарным диабетом или нарушениями опорно-двигательного аппарата, возникают сопутствующие проблемы с психикой.

По сути, разработчики DSМ-5 существенно расширили круг потенциальных пациентов психиатров. У большинства вполне адекватных и социально активных людей, в соответствии с определениями этого документа, можно найти одно или даже несколько "мягких" психических расстройств. Сами по себе они не влияют на дееспособность, многие из них, если не осложнятся, даже не помешают карьере или созданию семьи. Однако "мягкое" расстройство, на которое слишком долго не обращали внимания, может привести к развитию гораздо более серьёзной болезни.

Ментальный ЗОЖ

Современная массовая культура тиражирует образ успешного человека, ведущего здоровый образ жизни. В это понятие входит определённый режим питания, обязательные физические нагрузки, баланс работы и отдыха. Профилактика ментальных заболеваний включает те же составляющие, но с некоторыми оговорками. К примеру, диеты бывают полезны для тела, но вредны для психики. "Еда должна приносить удовлетворение, если этого ощущения нет, могут возникнуть проблемы, — говорит Александр Иванов. — Вообще, для поддержания психического здоровья важны те же факторы, что и для физического: еда, сон и секс. Любая ночная работа вредна по определению. Бессонница в течение одной недели может привести к серьёзному психическому расстройству, даже с госпитализацией. Преодолеть тревожность помогают дыхательные упражнения и физические нагрузки".

Многие думают, что после стрессовой ситуации нужно отдохнуть, полежать, а на самом деле следовало бы как раз побегать или получить другую кардионагрузку. Ведь для организма стресс — это сигнал к действию, в моменты опасности древний человек либо убегал от хищника, либо боролся и убивал его, поэтому стресс сопровождается выработкой адреналина и глюкозы. "Если не хотите перегрузить поджелудочную и щитовидную железы, не застывайте на месте после неприятного разговора с начальником или ссоры с домашними, глюкоза должна сжигаться в мышцах, — подчёркивает психиатр. — Впрочем, когда речь идёт о физических нагрузках, важно понимать, что физкультура — это хорошо, но спорт высоких достижений — плохо. Тот, кто стремится к увеличению каких-то спортивных показателей, вредит своей психике, а не помогает".

Даже без диет, бессонницы и спортивных нормативов одного месяца постоянного пребывания в условиях стресса малой интенсивности достаточно, чтобы у совершенно здорового человека развилось психическое расстройство. Это может быть проживание в некомфортных условиях, работа в недружелюбной обстановке, затянувшийся конфликт или даже безденежье. К "группам риска" относится большинство населения нашей страны. Так что о своём ментальном здоровье стоит позаботиться даже тем, у кого сейчас нет оснований жаловаться на психику. Для начала хорошо бы установить для себя продуктивный режим сна, выбрать время для пробежки и почитать о том, чем проявления тревожного расстройства отличаются от обычных признаков стресса.

Источник: focus.ua/

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