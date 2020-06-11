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Чем быстрее ходит человек, тем дольше живет - ученые

Чем быстрее ходит человек, тем дольше живет - ученые

Люди с низкой скоростью передвижения умирают быстрее своих быстро двигающихся сверстников, заявили ученые.

Об этом сообщает Cursorinfo.

Эксперты после масштабного исследования пришли к такому выводу, что чем медленнее человек ходит, тем быстрее умирает.

Специалисты изучили данные почти 50-летнего тестирования 904 участников, которые родились в одном году в Данидине (Новая Зеландия). В течение всей жизни их тестировали, опрашивали и проводили замеры.

Выяснилось, что скорость передвижения даже в молодом возрасте была признаком проблем в старости.

Испытуемые, которые в среднем двигались с меньшей скоростью, имели «ускоренное старение» по шкале с 19 факторами. При этом их легкие, зубы и иммунная система также демонстрировали соответствующую зависимость.

Источник: golos.ua/

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Темы: здоровье

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