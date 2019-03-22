Четыре вещи, которые помогут улучшить работу мозга

Есть тренд на здоровый образ жизни и посещение спортзала, а вот тренда на «прокачку» мозга пока не наблюдается. Только во взрослом или даже преклонном возрасте мы начинаем задумываться об этом. А можно ли вообще улучшить работу мозга и не столкнуться с деменцией или болезнью Альцгеймера? Мозг реагирует на все раздражители аналогично нашему телу — на стресс, плохое питание, недостаток физической активности или сна, дефицит питательных веществ и многое другое. Но с помощью правильных шагов мы можем предотвратить многие проблемы с мозговой активностью.

Деменция — это проблема, которая становится все более распространенной. Во всем мире насчитывается около 50 миллионов людей с этим синдромом, а каждый год почти у 10 миллионов начинаются проявления деменции. Статистика насчет будущего радует еще меньше: к 2030 году число людей с этим заболеванием составит около 82 миллиона, к 2050 — 152 миллиона.

Правильная еда

Этот на первый взгляд простой и понятный всем совет имеет серьезные последствия. Питаться стоит не только сбалансированно, но и чаще наполнять свою тарелку разноцветными овощами и фруктами. Дело в том, что в них содержатся такие вещества, как флавоноиды и антиоксиданты. Они помогают в профилактике болезней, связанных с нарушением когнитивных способностей. Добавьте в свой рацион редис, помидоры, капусту, шпинат, рукколу и другую зелень, фрукты и ягоды.

Также на забывайте о том, чтобы организм получал все нужные ему вещества. Не стоит исключать из рациона жиры. Диеты с их низким содержанием могут вызывать сонливость, усталость и даже раздражение. Помните: все должно быть в меру. В каждом приеме пищи старайтесь есть что-то белковое. Избегайте сахара, транс-жиров и пищевых добавок.

Будьте в движении

Спорт — залог не только подтянутого тела, но и хорошей работы мозга. Не обязательно выбирать занятия в зале, делайте все, что приносит вам удовольствие, а телу — здоровье. Это может быть теннис, езда на велосипеде, регулярные походы или фигурное катание. Движение играет важную роль для здорового мозга. Недавнее исследование показало, что любая активность может значительно улучшить структуру и функции мозга у взрослых, особенно во время старения.

Чаще отдыхайте

Оказывается, стресс плохо влияет даже на мозг. По мнению ученых, регулярные стрессовые состояния повышают возможность заболеть деменцией в старшем возрасте. Речь идет о переживаниях из-за работы, отношений, ссор, расставаний и тому подобного. Конечно, невозможно полностью оградить себя от проблем, но стоит искать хорошее в других сферах жизни и стараться мыслить позитивно. Важно не забывать и про сон. Это время, когда мы даем возможность мозгу отдохнуть и перезагрузиться после тяжелого рабочего дня. Отсутствие полноценного сна, например, ухудшает работу гиппокампа, который отвечает за память, обучение и эмоции. Наверняка все замечали, что после бессонной ночи сложно воспринимать новую информацию.

Учите новое и запоминайте детали

Исследования, которые изучают влияние активной умственной деятельности на деменцию, проводятся давно. И они однозначно утверждают, что постоянная интеллектуальная активность действительно улучшает работу мозга. Ученые из колледжа имени Эйнштейна в Нью-Йорке выяснили: даже в пожилом возрасте умственная работа снижает риск возникновения слабоумия на 75%. Старайтесь чаще читать книги, газеты, журналы, решать логические задачи, посещать курсы и постоянно обучаться чему-то новому.

В современном мире мы также привыкли не запоминать информацию, а полагаться на технику. Это отрицательно влияет на наши когнитивные функции. Вот сколько, например, стихов вы сможете прочитать наизусть, или сколько вспомните телефонных номеров из своих контактов? Сомневаемся, что результат многих порадует.

Источник: marieclaire.ua

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