Чому алкоголь потрібно запивати водою: лікарка попередила про ризик смертельної хвороби

Алкогольні напої варто вживати, запиваючи водою. Таким чином вдасться не лише полегшити похмілля, але й запобігти потенційно смертельному серцевому захворюванню.

Про це повідомляє The Sun.

Алкоголь та наслідки його вживання

Зазначається, що, коли людина п'є алкоголь, це може спричинити зміну частоти серцевих скорочень, що може призвести до стану, що називається фібриляцією передсердь (ФП).

Серед його симптомів – запаморочення, задишка та втома. Якщо не вдатися до лікування, це може призвести до інсульту або серцевої недостатності.

Як свідчать дослідження, фібриляція передсердь може бути викликана як запоєм, так і щоденним вживанням алкоголю – навіть одним напоєм на день. Повідомляється, що лікарі іноді називають це "святковим серцем", тому що вони спостерігають більше випадків цього під час свят, коли люди зловживають алкоголем.

Згідно із дослідженням, у людей, які випивають один напій на день (лікарі вважають його помірним), ризик розвитку ФП на 17% вищий.

Кардіологиня Сюзанна Стейнбаум зауважила, що помірне чи надмірне вживання алкоголю впродовж тривалого часу може збільшити ризик небезпечного типу нерегулярного серцебиття у дорослих віком від 40 років.

Більш високе споживання алкоголю, за даними досліджень, пов’язане з підвищеним ризиком розвитку миготливої аритмії.

Навіщо запивати алкоголь водою

Лікарка Стейнбаум зауважила, що багато людей не п’ють достатньої кількості води під час вживання алкоголю. За її словами, якщо у вас стає частішим серцебиття після вживання алкоголю, це, найімовірніше, пов'язане зі зневодненням.

Якщо ви пили воду, але все ще відчуваєте, що ваше серце б'ється сильніше, ніж зазвичай, лікар спробувати сповільнити частоту серцевих скорочень, розслабившись.

Фахівці рекомендують обмежити споживання алкоголю не більш як двома порціями на день для чоловіків і не більш ніж однією – для жінок. До того ж, вони зауважують, що зменшення кількості алкоголю також може допомогти запобігти високому кров'яному тиску.

Источник: novyny.live/

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