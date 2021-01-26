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Названы самые «пьющие» нации 2020 года

Названы самые «пьющие» нации 2020 года

Первенство — у британцев и шотландцев.

Алкоголь стал самым популярным наркотиком в мире и уверенно опередил в этом рейтинге табак, электронные сигареты, каннабис, кокаин и другие вещества. К такому заключению пришла команда Global Drug Survey, которая опросила 110 тысяч человек из 25 стран мира, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

По итогам опроса авторы рейтинга также назвали самые пьющие нации — чаще других в прошлом году «напивались» (под этим словом авторы подразумевали случаи, когда чрезмерное употребление алкоголя приводило к нарушению физических и умственных способностей) жители Шотландии и Великобритании.

Опрошенные шотландцы и британцы вместе «напивались» более 33 раз. За ними с небольшим отрывом следуют австрийцы и финны (30-31 раз), далее — жители Новой зеландии, России и Швеции (18-19 раз).

Меньше всего алкоголем так сильно увлекались жители КОлумбии, Аргентины, Португалии и Мексики. Показатель чрезмерного употребления алкоголя колеблется на отметке 6-9 раз.

Что же касается тех, кто воздержался от возможности «напиться», самыми ответственными в этом деле оказались жители Португалии (54%), Мексики, Колумбии и Аргентины (37-48%).

«Напивались» люди по разным причинам: большинство случаев сильного опьянения (а это 64%) происходили из-за быстрых темпов потребления напитка; 39% «напившихся» признались, что смешивали напитки; еще 36% просто попали в компании, которые любят крепкие напитки.

19% «напивались» из-за плохого настроения, еще 22% теряли самоконтроль из-за одновременного употребления с алкоголем и других веществ.

Что же касается рейтинга употребляемых веществ в целом, вторую строчку после алкоголя занял каннабис, третью — табак. Пятерку разделили MDMA и кокаин. Наименее популярным оказался героин — его употребляли менее 1% опрошенных.

Источник: hronika.info/

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Темы: алкоголь

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