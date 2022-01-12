Медики рассказали, почему нельзя пить алкоголь перед сном

Иногда трудно заснуть, а определенные продукты и напитки могут еще больше усложнить процесс засыпания. В том числе алкогольные напитки, часто хвалящие за их якобы снотворные свойства, могут на самом деле помешать вашему сну.

О том, почему не стоит пить алкоголь на ночь, пишет издание Еxpress. По словам медиков, если вы хотите здоровый сон, нужно отказаться от некоторых напитков.

Многие считают, что легкие алкогольные напитки перед сном помогают им уснуть. Но, несмотря на то, что алкоголь действительно может помочь расслабиться вечером и даже способствовать быстрой засыпке, он не дает глубоко спать, а также заставляет часто просыпаться в течение ночи от обезвоживания и потребности в туалете.

Именно поэтому медики советуют не употреблять алкоголь как минимум за три часа до сна.

Кроме того, следует сократить и потребление кофеина, ведь он также может помешать уснуть и предотвратить качественный сон.

Однако исключить кофеин сложнее, чем просто отказаться от кофе. Его можно обнаружить и в других продуктах.

К ним относятся:

Чай;

Некоторые газированные напитки;

Шоколадные напитки;

Энергетические напитки;

Некоторые обезболивающие.

Источник: med.oboz.ua/

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