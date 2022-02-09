Як правильно спати вдень, щоб не нашкодити здоров’ю

Від якості сну залежить загальне самопочуття людини. Для нашого організму постійні проблеми з висипанням прирівнюються до стресу.

Детальніше про це розповідає Час-Дій.

Тож денний сон у деяких випадках може бути корисним.

Перш за все потрібно зрозуміти, чи дійсно вам потрібен денний сон. Адже, якщо ви погано спите вночі, денна дрімота не виправить ситуацію та не “вилікує” вашу втому. Навпаки, це може погіршити загальний стан.

Якщо ж ви добре висипляєтесь протягом ночі та почуваєтеся в нормі, можете спробувати дрімати вдень для того, щоб покращити пам’ять, підвищити рівень концентрації та креативності. Денний сон знижує ризик серцево-судинних захворювань та загальний рівень стресу.

Однак багато хто з нас робить помилки, які можуть навіть створити певну небезпеку для здоров’я. Перерахуємо деякі із них.

Сон після обіду

Лікарі вважають, що не слід спати після 14:00. Пізніший денний сон може ускладнити засинання ввечері. Крім того, після денного сну завжди має залишатися деякий час, щоб організм перебудувався і знову став активним – десь пів години ми ще трохи мляві та повільні.

Занадто тривалий сон

Спати вдень довго – це помилка. Щоб сон вдень надав сил, досить трохи подрімати, буквально 15 – 20 хвилин. Однак якщо спати довше 25 хвилин ефект відновлення не спрацює. Тим, кому потрібно трохи більше часу, щоб заснути, медики радять встановлювати будильник так, щоб до 25 хвилин сну додавати ще 15.

Сон без урахування порядку

Якщо ввечері потрібно лягти спати раніше, то краще зовсім уникати денного сну, оскільки він може зробити проблематичним нічне засипання. Людям, які зазвичай страждають від проблем з безсонням та важким засипанням уночі, також рекомендується не спати вдень.

Увага! Якщо ви відчуваєте надзвичайно сильну втому протягом дня, яка зберігається протягом тривалого періоду, бажано звернутися до лікаря.

Після того, як прокинулись, зробіть швидку руханку, випийте чаю. До речі, чай або каву можна випити перед денною сієстою, адже їх властивості почнуть діяти за 20 – 30 хвилин, що збігається з часом пробудження.

Источник: chasdiy.org/

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