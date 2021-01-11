Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:00
Просмотров: 102

Названо п’ять головних наслідків відмови від алкоголю

Названо п’ять головних наслідків відмови від алкоголю

У всіх людей причини вживання алкоголю різні. Хтось вважає, що він сприяє більш не вимушеному спілкуванню, інші вдаються до нього, щоб “забути” свої проблеми. Однак фахівці розповіли, які позитивні зміни можуть відбутися в організмі при відмові від алкоголю.

Детальніше про це розповідає Час-Дій.

Деталі: По-перше, у людей, які скоротили кількість споживаного спиртного, спостерігається нормалізація систолічного і діастолічного тиску. Крім того, знижується ризик серцевих захворювань та інсульту.

Також медики вказали на високу калорійність алкогольних напоїв, через що підвищується рівень шкідливих жирів в крові. Якщо кількість випивається спиртного урізати, можна знову повернутися до своєї нормальної ваги, відзначили експерти.

Деякі відчувають себе більш щасливими і життєрадісними після декількох кухлів пива, однак це короткочасний ефект, попередили лікарі. Насправді алкоголь стимулює вироблення гормонів стресу, які надовго залишаються в крові, повідомляє.

Більш того, спиртні напої зневоднюють шкіру. У питущих людей колір обличчя часто тьмяний, тому відмова від алкоголю допоможе повернути йому здоровий вигляд.

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: алкоголь

Читайте ещё:

Медик дал советы, как быстро прийти в себя, если накануне переборщили со спиртным
29.12.2020 14:49    275
Названы топ-9 признаков непереносимости алкоголя
15.12.2020 09:47    287
Эксперты назвали самый вредный вид алкоголя
24.11.2020 09:43    1405
Ученые обнаружили новый способ быстрой очистки организма от алкоголя
13.11.2020 14:35    453
Три самых крепких алкогольных коктейля в истории человечества
16.10.2020 00:49    408
Доктор Комаровский рассказал о пользе водки в разгар пандемии Covid-19
02.09.2020 01:14    1644
Смартфоны смогут определять степень опьянения хозяина
25.08.2020 01:25    342
Почему алкоголь нельзя употреблять с антибиотиками?
14.08.2020 05:06    467
Врач рассказала о пользе ежедневного бокала шампанского
23.07.2020 00:45    983
Возможные улучшения здоровья, если не употреблять алкоголь 4 недели
16.07.2020 01:04    486
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 