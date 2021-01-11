Названо п’ять головних наслідків відмови від алкоголю

У всіх людей причини вживання алкоголю різні. Хтось вважає, що він сприяє більш не вимушеному спілкуванню, інші вдаються до нього, щоб “забути” свої проблеми. Однак фахівці розповіли, які позитивні зміни можуть відбутися в організмі при відмові від алкоголю.

Детальніше про це розповідає Час-Дій.

Деталі: По-перше, у людей, які скоротили кількість споживаного спиртного, спостерігається нормалізація систолічного і діастолічного тиску. Крім того, знижується ризик серцевих захворювань та інсульту.

Також медики вказали на високу калорійність алкогольних напоїв, через що підвищується рівень шкідливих жирів в крові. Якщо кількість випивається спиртного урізати, можна знову повернутися до своєї нормальної ваги, відзначили експерти.

Деякі відчувають себе більш щасливими і життєрадісними після декількох кухлів пива, однак це короткочасний ефект, попередили лікарі. Насправді алкоголь стимулює вироблення гормонів стресу, які надовго залишаються в крові, повідомляє.

Більш того, спиртні напої зневоднюють шкіру. У питущих людей колір обличчя часто тьмяний, тому відмова від алкоголю допоможе повернути йому здоровий вигляд.

Новости портала «Весь Харьков»