Что произойдет с телом, если ходить каждый день
Многие врачи рекомендуют ходить каждый день. Это позволит получить определенные выгоды для здоровья. Но какие именно? Вот три из них.
Психическое здоровье
Регулярная ходьба полезна не только с физической, но и с психической точки зрения. Она помогает снизить ежедневный стресс за счет естественной выработки эндорфинов. А совмещение ходьбы со встречей с друзьями поможет получить дополнительную порцию позитивных эмоций.
Риск заболеваний
Стоит упомянуть и физическую сторону вопроса. По данным Клиники Мэйо, регулярная ходьба может не только помочь в поддержании здорового веса, но и предотвратить гипертонию, диабет 2 типа и сердечные заболевания.
Кости и мышцы
Специалисты Клиники Мэйо также упоминают, что ходьба помогает сохранить силу в мышцах и костях, что особенно важно с возрастом, когда мобильность снижается. Кроме того, ходьба подходит для большинства людей, особенно, если другие виды физической активности приходится ограничивать.
Источник: Новости Ю