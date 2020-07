Дайте два: откровения мужчины с двумя членами

Несколько лет назад на одном из популярных форумов появился мужчина под ником DoubleDickDude («Чувак с двумя членами») и написал: «Я парень, и у меня два члена. Фото прилагаю. Если у вас есть вопросы — задавайте». Вопросов у людей было море. Позже он даже написал целую книгу о своей жизни. Рассказываем, каково быть парнем с двумя членами, почему его книга стала такой популярной и как он справляется с жизненными трудностями.

Почему так бывает

Другой ник DoubleDickDude (DDD) — DiphalicDude, что означает «чувак с дифаллией». Дифаллия — это врожденная аномалия развития, которая характеризуется удвоением члена. Обычно второй орган удаляют сразу после рождения, но родители DDD не рискнули делать сыну операцию и решили оставить всё как есть.

Впрочем, он об этом ничуть не жалеет. Дифаллия действительно иногда приводит к проблемам с эрекцией, но DDD заверяет читателей, что оба его члена работают совершенно нормально.

«В юности я делал операцию, чтобы мне удобнее было мочиться.»

DDD говорит, что, кроме слегка увеличенной простаты, никаких других проблем со здоровьем у него нет.

«Расставим все точки над i: я НЕ сожрал своего брата-близнеца, это НЕ генетическая аномалия, и это НЕ передается по наследству.»

Когда его спросили, не думал ли он когда-нибудь о том, чтобы удалить второй член, DDD ответил: «Разве что в старших классах. Сейчас — черт, нет, конечно!»

Двойная жизнь: сексуальные эксперименты

DDD бисексуален и утверждает, что на настоящий момент у него было более тысячи сексуальных партнеров обоих полов.

Долгое время он находился в полиаморных отношениях с девушкой и парнем. Судя по всему, в сексуальной жизни DDD не испытывает трудностей. Ну или относится к ним с юмором.

На вопрос, как обычно реагируют партнеры на особенности его анатомии, увидев его голым, DDD говорит, что всегда по-разному. Большинство девушек пугаются и нервничают. Некоторые передумывают в последний момент. Бывает, начинают кричать и выбегают из спальни. Случалось даже, что, приняв второй член за розыгрыш, пытались его оторвать.

«DDD рассказал случай, когда один мужчина в спортивном зале случайно заметил, что его сосед по тренажеру устроен как-то иначе. В раздевалке незнакомец робко попросил показать. DDD согласился. Глядя, как тот долго рассматривает его члены, он уточнил: «Ты гей, я правильно понимаю?» «Нет, — ответил мужчина. — По крайней мере, не был до этого момента». Вообще DDD пишет, что мужчины с гораздо большим интересом реагируют на два члена.»

Бывали и неприятные истории в его сексуальной жизни. Он встречался с девушкой, у них были серьезные отношения, и они оба не спешили: три месяца только поцелуи и объятия. Наконец, она сказала, что готова перейти к чему-то большему. Пришло время DoubleDickDude рассказать ей, что он оснащен иначе, чем все остальные парни. «Мне всё равно», — сказала девушка. Ей не было всё равно. Несколько минут спустя она велела ему выметаться из ее дома. На этом их отношения закончились.

Читателям стало интересно, есть ли среди двух членов «любимчик». «Да, — сознался DDD, — правый. А левый явно что-то имеет против меня». Оказывается, левый начинает вставать первым, но останавливается где-то на половине. Правый же быстро становится твердым. Если DDD достаточно возбужден, «подтянется» и левый. Но первым всегда кончает правый.

DoubleDickDude не отрицает, что подумывал о карьере в порно. Но так и не решился: во-первых, он не хочет быть просто «диковинкой на экране», во-вторых, у него есть чувство собственного достоинства.

Проблемы

Когда DoubleDickDude спрашивают, с какими самыми большими проблемами он сталкивался в жизни, он отвечает: «Всего два слова. Старшие классы».

В школе ему приходилось нелегко: «Поначалу, когда это только вышло наружу, всё было нормально. А потом все мальчишки в школе стали думать, что я гей, потому что… ну, знаете, это ведь я сам так решил, что у меня будет два члена!» Он пишет, что подвергался постоянным нападкам и травле со стороны одноклассников и был просто счастлив, когда школьные годы подошли к концу.

Бывали и «несчастные случаи». Однажды, рассказывает DDD, он занимался сексом с девушкой. Это было «двойное проникновение», и кожа между двумя членами так натянулась, что DDD казалось, будто она порвется. Обошлось без швов, но болело адски.

Другое неудобство — публичные туалеты. DDD старается их избегать, особенно тех, где писсуары вместо унитазов. Дело в том, что мочиться он может только из двух пенисов одновременно. Значит, и доставать нужно оба…

Наконец, последнее неудобство — нижнее бельё. Большую часть года, кроме зимы, DDD ходит без него, потому что подобрать трусы под такое строение невозможно. Кожа между членами такая тонкая и чувствительная, что легко раздражается, если трется о ткань.

После выхода книги «Двухголовый: моя жизнь с двумя членами» (Double Header: My Life With Two Penises) DDD получил множество сообщений.

«С тех пор я был вынужден помогать людям, которые чувствуют себя одинокими и потерянными. Я получил столько сообщений от тех, кому нужна была поддержка. Потрясающее чувство, когда удается привнести что-то позитивное в этот мир, где столько грязи и негатива.»

DDD ведет твиттер, где много и откровенно пишет о сексе, толерантности и принятии людей, которые чем-то отличаются от большинства.

