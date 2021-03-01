Дерматолог назвал способ избавиться от синяков под глазами

Дерматолог и косметолог Станислав Арканников назвал способ избавиться от синяков под глазами. Об этом сообщает радио Sputnik.

Эта проблема возникает у тех, кто долго напрягает зрительные нервы чтением, работой на компьютере, а также постоянно не высыпается и страдает от переутомления.

Чтобы сосуды не истончались и не лопались, образуя под органами зрения гематомы, по словам врача, нужно сменить ритм жизни.

Арканников оговорился, что предлагает надежный, но далеко не быстрый метод.

«Это сигнал, что надо что-то поменять в жизни, — сказал доктор. — Тут надо убрать фактор перенапряжения, то есть ввести режим работы и отдыха, больше находиться на свежем воздухе и следить за тем, чтобы глаза получали отдых от компьютера».

А вот чтобы убрать портящие внешность пятна «как можно быстрее» (естественно, при переходе на новый, более здоровый темп жизни), потребуются, по заявлению специалиста, разнообразные кремы с кофеином. Это лишний раз доказывает, что наши бабушки и мамы были правы, когда прикладывали к усталым глазам ватные тампоны, смоченные чаем, или просто чайные пакетики.

Источник: Новости Ю

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