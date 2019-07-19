Диетолог назвала самые полезные ягоды лета

Черника, вишня и арбуз входят в тройку самых богатых витаминами и минералами летних ягод, об этом рассказала диетолог Антонина Стародубова.

Черника. Специалист сообщила, что чемпионом среди ягод является черника. Она по праву занимает первое место как ягода — рекордсмен по содержанию антиоксидантов, веществ, защищающих ткани организма от развития воспалений. По словам диетолога, в чернике содержатся бета-каротин, фолаты, холин, марганец и витамины А, Е, B9, а также в большом количестве присутствуют пектиновых веществ, благодаря которым нормализуется липидный обмен и улучшается функциональное состояние желудочно-кишечного тракта. Таким образом благодаря употреблению черники снижается концентрация биомаркеров, связанных с развитием патологий сердца и сосудов в организме.

Научные исследования неоднократно демонстрировали способность черники позитивно влиять на сердечно-сосудистую систему. Согласно данным, которые были получены учеными из Университета Флориды, употребление чашки черники в день помогает приостановить процесс перехода состояния предгипертонии в гипертонию.

Вишня. Диетолог посетила эту ягоду на второе место в рейтинге самых полезных летних ягод. Эксперт рассказала, что вишня низкокалорийная и, в отличие от многих ягод, редко вызывает аллергию. Употребление вишни особенно эффективно для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта, заметила диетолог.

Вишня (кстати, как и черешня) насыщена антоцианами, -природными химикалиями с противовоспалительными свойствами. Употребление вишни как источника этих веществ является профилактикой рака и возрастного слабоумия.

Арбуз. Арбуз обеспечивает организм витаминами А, В и С. Кроме того, в арбузе много магния опилкой магния – микроэлемента, который помогает организму освободиться от излишков холестерина, подтягивает мышцы, делает кожу более эластичной, стабилизирует кровяное давление, нормализует работу печени и почек. Также в этой летней ягоде в достаточно большом количестве присутствует калий, без которого невозможна нормальная работа сердечно-сосудистой системы.

«Арбуз – богатый источник ликопина. Основная функция ликопина антиоксидантная, это имеет большое значение в профилактике атеросклероза и онкологических заболеваний», — добавила московский специалист.

При этом врач подчеркнула: арбуз грешит немалым содержанием сахара. Потому увлекаться не советует: в день желательно есть не больше 400 граммов арбузной мякоти.

Источник: Новости Ю

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