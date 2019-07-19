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Диетолог назвала самые полезные ягоды лета

Черника, вишня и арбуз входят в тройку самых богатых витаминами и минералами летних ягод, об этом рассказала диетолог Антонина Стародубова.

Диетолог назвала самые полезные ягоды лета

Черника. Специалист сообщила, что чемпионом среди ягод является черника. Она по праву занимает первое место как ягода — рекордсмен по содержанию антиоксидантов, веществ, защищающих  ткани организма от развития воспалений. По словам диетолога, в чернике содержатся бета-каротин, фолаты, холин, марганец и витамины А, Е, B9, а также в большом количестве присутствуют пектиновых веществ, благодаря которым нормализуется липидный обмен и улучшается функциональное состояние желудочно-кишечного тракта. Таким образом благодаря употреблению черники снижается концентрация биомаркеров, связанных с развитием патологий сердца и сосудов в организме.

Научные исследования неоднократно демонстрировали способность черники позитивно влиять на сердечно-сосудистую систему. Согласно данным, которые были получены учеными из Университета Флориды, употребление чашки черники в день помогает приостановить процесс перехода состояния предгипертонии в гипертонию.

Вишня. Диетолог посетила эту ягоду на второе место в рейтинге самых полезных летних ягод. Эксперт рассказала, что вишня низкокалорийная и, в отличие от многих ягод, редко вызывает аллергию. Употребление вишни особенно эффективно для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта, заметила диетолог.

Вишня (кстати, как и черешня) насыщена антоцианами, -природными химикалиями с противовоспалительными свойствами. Употребление вишни как источника этих веществ является профилактикой рака и возрастного слабоумия.

Арбуз. Арбуз обеспечивает организм витаминами А, В и С. Кроме того, в арбузе много магния опилкой магния – микроэлемента, который помогает организму освободиться от излишков холестерина, подтягивает мышцы, делает кожу более эластичной, стабилизирует кровяное давление, нормализует работу печени и почек. Также в этой летней ягоде в достаточно большом количестве присутствует калий, без которого невозможна нормальная работа сердечно-сосудистой системы.

«Арбуз – богатый источник ликопина. Основная функция ликопина антиоксидантная, это имеет большое значение в профилактике атеросклероза и онкологических заболеваний», — добавила московский специалист.

При этом врач подчеркнула: арбуз грешит немалым содержанием сахара. Потому увлекаться не советует: в день желательно есть не больше 400 граммов арбузной мякоти.
Источник:  Новости Ю

 

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Темы: лето, ягоды

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