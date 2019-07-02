Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:40
Просмотров: 64

"Содержат вещество, превращающееся в цианид". Супрун предостерегла от проглатывания косточек вишен и черешен

Содержат вещество, превращающееся в цианид. Супрун предостерегла от проглатывания косточек вишен и черешен

Глотать косточки вишен, черешен и слив нельзя. Об этом 29 июня в Facebook предупредила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

"Глотать, тем более разжевывать вишневые, черешневые или сливовые косточки не нужно. Они содержат вещество амигдалин, которое превращается в ядовитый цианид. Случайно проглоченная косточка вишни не страшна, но лучше быть осторожным", – написала она.

Супрун отметила, что ягоды и фрукты – не лекарства, но, если их не хватает в рационе, здоровье будет портиться.

"Поэтому в разгар сезона ягод старайтесь их чаще потреблять, а также приготовить на следующие сезоны", – призвала и.о. министра. 
 

Источник: gordonua.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Сердечная боль может отдавать в нижнюю челюсть: Супрун рассказала, как распознать паническую атаку и сердечный приступ
29.05.2019 11:25    251
Не паниковать и не заниматься самолечением. Супрун рассказала, что делать при контакте с больным корью
21.05.2019 09:16    261
Как правильно мерить давление: советы Супрун
20.05.2019 14:06    324
Супрун рассказала, что могут обнаружить анализы кандидатов в президенты
05.04.2019 07:15    1326
"Излучают радиацию и вызывают рак". Супрун развеяла мифы о микроволновках
27.02.2019 13:55    527
Супрун рассказала всю правду о любви и почему она всегда побеждает
15.02.2019 09:28    368
Кабмин собирается оспорить решение об отстранении Супрун (обновлено)
05.02.2019 15:54    381
Супрун призвала легализовать марихуану
01.02.2019 07:31    462
Супрун назвала украинцам альтернативу спортзалу
31.01.2019 10:49    564
Супрун рассказала, при каких условиях объявляется эпидемия в стране
24.01.2019 11:48    512
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 