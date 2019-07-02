"Содержат вещество, превращающееся в цианид". Супрун предостерегла от проглатывания косточек вишен и черешен
Глотать косточки вишен, черешен и слив нельзя. Об этом 29 июня в Facebook предупредила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.
"Глотать, тем более разжевывать вишневые, черешневые или сливовые косточки не нужно. Они содержат вещество амигдалин, которое превращается в ядовитый цианид. Случайно проглоченная косточка вишни не страшна, но лучше быть осторожным", – написала она.
Супрун отметила, что ягоды и фрукты – не лекарства, но, если их не хватает в рационе, здоровье будет портиться.
"Поэтому в разгар сезона ягод старайтесь их чаще потреблять, а также приготовить на следующие сезоны", – призвала и.о. министра.
Источник: gordonua.com