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Супрун рассказала, как можно будет распознавать поддельные лекарства

Супрун рассказала, как можно будет распознавать поддельные лекарства

Начиная с осени текущего года на упаковках от лекарственных препаратов появится специальная маркировка, по которой можно будет проверить их оригинальность.

Об этом у себя в Facebook cообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

«В конце года пациенты смогут самостоятельно проверять лекарства с помощью мобильного приложения. Сегодня Кабмин принял для этого постановление», — уточнила Супрун.

Как будет работать кодирование:

  • на упаковке лекарств будет напечатан специальный 2D код. Его будут наносить при производстве на заводе, а данные об этом будут в единой государственной системе проведения мониторинга лекарственных средств;
  • пациенты смогут проверить лекарства, просканировав этот код через мобильное приложение;
  • после сканирования на экране появится информация о лекарствах – не является ли фальсифицированным, просроченным или завезенным в страну с нарушением норм.

«Кодирование позволит отслеживать всю цепочку поставки лекарств — от производства или импорта, к продаже в аптеке. Это также поможет своевременно реагировать на нарушения. Все транзакции будут включены в общую базу данных, включая серию лекарств и дату производства», — подчеркнула Супрун.

Она добавила, что большинство иностранных препаратов, которые продаются в Украине, имеют двухмерное кодирование упаковок.

Некоторые украинские фармкомпании уже приобрели необходимое оборудование и кодируют свои лекарства. Постепенно к этому присоединяться все больше украинских производителей.

Источник: hvylya.net

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