Супрун рассказала, как можно будет распознавать поддельные лекарства
Начиная с осени текущего года на упаковках от лекарственных препаратов появится специальная маркировка, по которой можно будет проверить их оригинальность.
Об этом у себя в Facebook cообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
«В конце года пациенты смогут самостоятельно проверять лекарства с помощью мобильного приложения. Сегодня Кабмин принял для этого постановление», — уточнила Супрун.
Как будет работать кодирование:
- на упаковке лекарств будет напечатан специальный 2D код. Его будут наносить при производстве на заводе, а данные об этом будут в единой государственной системе проведения мониторинга лекарственных средств;
- пациенты смогут проверить лекарства, просканировав этот код через мобильное приложение;
- после сканирования на экране появится информация о лекарствах – не является ли фальсифицированным, просроченным или завезенным в страну с нарушением норм.
«Кодирование позволит отслеживать всю цепочку поставки лекарств — от производства или импорта, к продаже в аптеке. Это также поможет своевременно реагировать на нарушения. Все транзакции будут включены в общую базу данных, включая серию лекарств и дату производства», — подчеркнула Супрун.
Она добавила, что большинство иностранных препаратов, которые продаются в Украине, имеют двухмерное кодирование упаковок.
Некоторые украинские фармкомпании уже приобрели необходимое оборудование и кодируют свои лекарства. Постепенно к этому присоединяться все больше украинских производителей.
Источник: hvylya.net