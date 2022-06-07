Як безкоштовно отримати інсулін в умовах воєнного стану?

В умовах воєнного стану пацієнти можуть отримати 47 препаратів інсуліну в аптеці безоплатно за електронним або паперовим рецептом.

Рецепт на інсулін зможе виписати:

● сімейний лікар, терапевт чи педіатр, з яким у пацієнта укладена декларація (відповідно до плану лікування, складеного ендокринологом);

● будь-який інший сімейний лікар, терапевт чи педіатр - з яким декларації пацієнт не має;

● ендокринолог.

Електронний рецепт це 16-значний номер, який приходить у вигляді смс на номер телефону. Його потрібно пред’явити в аптеці.

Перед тим як прямувати до найближчої аптеки, зателефонуйте, щоб дізнатися години її роботи та уточнити наявність інсуліну.

Аптеки, де є інсулін (https://bit.ly/apteky_insul)

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