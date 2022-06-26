У МОЗ розповіли, де можна отримати інсулін

Препарати інсуліну надходять в Україну та розподіляються по регіонах безперебійно, – на цьому наголошують у Міністерстві охорони здоров’я України.

Відомство публікує список аптек, у яких можна отримати препарати інсуліну. Дивіться за посиланням: https://bit.ly/apteky_insul

Також наявність інсуліну в аптеках можна перевірити за допомогою сервісів tabletki.ua та geoapteka.ua.

“Крім того, в українські лікарні препарати інсуліну постачають як гумдопомогу. Пацієнти мають змогу отримати їх у пунктах видачі ліків безкоштовно. Щоб дізнатися адресу найближчого пункту, слід звернутися до регіонального підрозділу охорони здоров’я”, – зазначають у відомстві.

Источник: social.com.ua

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