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Агрессор вывозит из Украины эффективные лекарства, заменяя их на оккупированных территориях российскими препаратами

Агрессор вывозит из Украины эффективные лекарства, заменяя их на оккупированных территориях российскими препаратами

Агрессор вывозит из клиник на оккупированных территориях дорогостоящие эффективные лекарства, которые были закуплены за средства украинского бюджета, и заменяет их российскими препаратами, сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

“Есть факты, что Россия забирает препараты, которые Украина поставляет в инсультные центры для тромболизиса, и вывозит их на свою территорию”, — сказал он на брифинге.

Ляшко отметил, что он обратился к международным гуманитарным организациям, которые завозят в Украину лекарства в качестве гуманитарной помощи, с просьбой ввозить препараты, которые сертифицированы в Европе или в странах с жесткой регуляторной системой и не ввозить препараты, произведенные на территории РФ.

Источник: ukrrudprom.com

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