Агрессор вывозит из Украины эффективные лекарства, заменяя их на оккупированных территориях российскими препаратами

Агрессор вывозит из клиник на оккупированных территориях дорогостоящие эффективные лекарства, которые были закуплены за средства украинского бюджета, и заменяет их российскими препаратами, сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

“Есть факты, что Россия забирает препараты, которые Украина поставляет в инсультные центры для тромболизиса, и вывозит их на свою территорию”, — сказал он на брифинге.

Ляшко отметил, что он обратился к международным гуманитарным организациям, которые завозят в Украину лекарства в качестве гуманитарной помощи, с просьбой ввозить препараты, которые сертифицированы в Европе или в странах с жесткой регуляторной системой и не ввозить препараты, произведенные на территории РФ.

Источник: ukrrudprom.com

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