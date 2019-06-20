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Для здорового сердца талия у женщин не должна превышать 74 см, у мужчин — 83 см

Для здорового сердца талия у женщин не должна превышать 74 см, у мужчин — 83 см

Показатели объема талии прямо пропорциональны вероятности возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, констатируют ученые

Специалисты из Университета Глазго, исследовавшие состояние здоровья почти 300 тысяч взрослых европейцев, пришли к заключению о том, что широкая талия, а также высокий ИМТ (индекс массы тела) являются весьма неблагоприятными признаками, когда речь заходит о здоровье сердца. Индекс массы тела и объем талии прямо пропорциональны риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, заявили они.

Ученые поделились сделанными расчетами. В частности, они определили точную корреляцию между обхватом талии и риском подорвать сердце. Согласно выкладкам ученых, для женщин верхним безопасным был показатель объема талии в 74 см, у мужчин - 83 см. Риск возникновения проблем с сердцем повышался на 10% при прибавке у женщин каждых дополнительных 12,6 см, у мужчин – каждых дополнительных 11,4 см.

Что касается связи между ИМТ и вероятностью развития болезней сердечно-сосудистой системы, то специалисты установили: самый низкий риск развития таких недугов имели люди, чей ИМТ оставался в границах 22-23 пунктов. С каждыми дополнительными 5,2 пунктами для женщин и 4,3 пунктами у мужчин риск возникновения сердечных нарушений повышался на 13,5%.

Источник: toneto.net

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