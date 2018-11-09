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Доктор Комаровский призвал не помогать своим детям

Доктор Комаровский призвал не помогать своим детям

Об этом самый известный педиатр Украины написал в своем Instagram-профиле.

Популярный врач, к мнению которого стараются прислушиваться все родители, на днях дал педагогический совет своим подписчикам: детям не надо помогать, пока у них есть возможность справиться самому.

Этими словами он подписал милое и забавное видео, на котором маленький медвежонок пытается вскарабкаться на гору. Рядом с ним его мама, которая просто взбиралась наверх рядом, но никак не помогала вечно падающему малышу. Закончилось все хорошо: медведица с ребенком благополучно достигли вершины.

«Самая правильная педагогика: быть рядом, подсказывать, внушать уверенность, хвалить, не помогать. Не помогать, пока есть шансы справиться самому!» — написал Евгений Комаровский.

Его совет тут же принялись рьяно обсуждать, большинство поддержали мнение доктора, но были и те, кто выступил «против» такого наставления: «это не воспитание, а равнодушие и пофигизм», «Вряд ли с этим согласятся многие мамочки. Дети должны быть уверены, что родители помогут. Люди не медведи и не горные козлы, чтобы так рисковать детьми», «Доктор, вы неудачно пишете то, что применимо к людям».

Смотри видео из Instagram-профиля Евгения Комаровского:

 

Напомним, врач Евгений Комаровский — очень известная личность. Он делал множество громких заявлений, которые всегда вызывали тонны обсуждений и бури эмоций. В частности, говорил о том, что его бесят мамаши с идеально чистыми детьми— мол, у таких дети болеют в разы чаще, чем у тех, кто не стремится содержать своих детей в стерильных условиях.

Кроме того, он высказался о детском питании, сообщив что манная каша — самый неудачный вариант детского питания, назвав при этом семь дешевых каш, которые считает полезными. А несколько дней назад и вовсе сделал сенсационное заявление: вакцины не достанутся семьям с низким уровнем достатка. Кстати, до этого он развенчал десять популярных мифов о прививках.

Источник: clutch.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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