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347 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

347 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Більше ніж 994 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в нашій державі. Станом на ранок 9 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 347. Зросла кількість поранених - понад 647.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 348, Харківській - 186, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31.

7 липня внаслідок обстрілів окупантами м. Бахмут Донецької області отримав тяжкі поранення 12-річний хлопчик.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2116 закладів освіти. З них 216 зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Источник: gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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