Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:10
Просмотров: 114

Эксперты назвали полезные альтернативы утреннему кофе

Эксперты назвали полезные альтернативы утреннему кофе

Специалисты перечислили напитки, которые могут заменить утренний кофе.

Так, нутрициолог Кери Ганс подчеркнула, что, несмотря на то что у кофе много полезных свойств, данный напиток может вызывать проблемы с пищеварением или нервное перевозбуждение. Она порекомендовала найти кофе полезную и вкусную альтернативу.

Ганс предложила заменить кофе по утрам японским чаем матча или любым другим зеленым чаем. В отличие от кофе, чай не вызывает нервозности и бессонницы, поскольку содержит теанин, который нейтрализует негативные эффекты кофеина.

Отличным заменителем кофе может стать и белый чай, поскольку он включает в свой состав антиоксиданты и полифенолы, помогающие бороться с воспалительными процессами и замедляющие старение.

«Белый чай, как и зеленый, улучшает работу сердца и снижает уровень холестерина», – рассказала диетолог Лорен Минчен.

Кроме того, кофе, по словам Минчен, может заменить красный чай ройбуш. Он выводит из организма щавелевую кислоту, которая оседает в почках и может спровоцировать развитие мочекаменной болезни.

Ганс советует заменить обычный кофе грибным. Этот напиток поможет побороть тягу к кофе, поскольку он готовится из лечебных грибов и по вкусу мало отличается от настоящего кофе, однако содержит минимум кофеина. Помимо этого, содержащиеся в грибном кофе адаптогены помогут защитить организм от стресса.

Ранее медики назвали ингредиент, который делает кофе в два раза полезнее. Организм получает двойную дозу антиоксидантов, поскольку флавониды, которыми богат кофе, под воздействием витамина С и в два раза активнее воздействуют на свободные радикалы.
Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Почему нельзя поздно завтракать
13.05.2021 12:47    299
Почему кофе убивает влечение у мужчин
12.05.2021 10:44    364
Медики рассказали, как сделать кофе «эликсиром долголетия»
07.05.2021 09:06    404
Идеальное время для употребления кофе
05.05.2021 11:38    435
Названы идеальные блюда для правильного завтрака
09.04.2021 14:37    393
Эксперты раскритиковали популярный метод заваривания кофе
31.03.2021 12:05    530
Диетологи назвали самый полезный вид чая для завтрака
18.03.2021 10:19    324
Доктор опроверг популярный миф о вреде кофе
24.02.2021 09:40    366
Завтрак за 10 минут: сырные лепешки с зеленью
19.02.2021 08:42    261
Кофе может помочь похудеть, но пить его надо правильно
15.02.2021 09:24    353
Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 