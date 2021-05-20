Эксперты назвали полезные альтернативы утреннему кофе

Специалисты перечислили напитки, которые могут заменить утренний кофе.

Так, нутрициолог Кери Ганс подчеркнула, что, несмотря на то что у кофе много полезных свойств, данный напиток может вызывать проблемы с пищеварением или нервное перевозбуждение. Она порекомендовала найти кофе полезную и вкусную альтернативу.

Ганс предложила заменить кофе по утрам японским чаем матча или любым другим зеленым чаем. В отличие от кофе, чай не вызывает нервозности и бессонницы, поскольку содержит теанин, который нейтрализует негативные эффекты кофеина.

Отличным заменителем кофе может стать и белый чай, поскольку он включает в свой состав антиоксиданты и полифенолы, помогающие бороться с воспалительными процессами и замедляющие старение.

«Белый чай, как и зеленый, улучшает работу сердца и снижает уровень холестерина», – рассказала диетолог Лорен Минчен.

Кроме того, кофе, по словам Минчен, может заменить красный чай ройбуш. Он выводит из организма щавелевую кислоту, которая оседает в почках и может спровоцировать развитие мочекаменной болезни.

Ганс советует заменить обычный кофе грибным. Этот напиток поможет побороть тягу к кофе, поскольку он готовится из лечебных грибов и по вкусу мало отличается от настоящего кофе, однако содержит минимум кофеина. Помимо этого, содержащиеся в грибном кофе адаптогены помогут защитить организм от стресса.

Ранее медики назвали ингредиент, который делает кофе в два раза полезнее. Организм получает двойную дозу антиоксидантов, поскольку флавониды, которыми богат кофе, под воздействием витамина С и в два раза активнее воздействуют на свободные радикалы.

Источник: Новости Ю

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