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Назван самый опасный завтрак, который ускоряет старение

Назван самый опасный завтрак, который ускоряет старение

Завтрак – это основа питания и утренняя трапеза имеет большое влияние на самочувствие и здоровье человека. Однако самый популярный вид завтрака назвали очень опасным, и он может ускорять старение организма.

Какой завтрак диетологи называют опасным и призывают от него отказаться, рассказали в Rap.

Самый популярный завтрак у многих людей – это хлопья. Это удобный и экономный вариант.

Но специалисты называют такой завтрак самым плохим вариантом, так как он незаметно ухудшает состояние здоровья и ускоряет преждевременное старение организма.

Дело в том, что в хлопьях содержится большое количество сахара, рафинированной муки, консервантов и ингредиентов, которые могут содержать искусственные подсластители и насыщенные жиры.

Все это приводит к ожирению и нарушению обмену веществ. Чрезмерное употребление продуктов, которые содержат сахар или подсластители запускает производство организмом конечных продуктов гликирования – соединений, которые тесно связаны со старением кожи.

Рафинированный сахар может вызывать воспаление, ухудшение здоровья кишечника и увеличение веса – эти маркеры напрямую связаны с развитием заболеваний сердечно-сосудистой системы и диабета.

При регулярном употреблении хлопьев процесс разрушения организма происходит очень медленно и постепенно.

Начинается медленный процесс ослабления костей и мышц, а также может развиваться жесткость кровеносных сосудов и артерий.

А с годами нарушение обмена веществ становится неизбежным и такие процессы ведут к преждевременному старению организма.

Источник: ria-m.tv/

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