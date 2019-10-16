Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:14
Просмотров: 136

«Я не умираю, я трансформируюсь». Чтобы выжить, учёный превращает себя в первого киборга на Земле

«Я не умираю, я трансформируюсь». Чтобы выжить, учёный превращает себя в первого киборга на Земле

61-летний ученый Питер Скотт-Морган из города Торки, Великобритания поражен смертельной болезнью.

Уже на протяжении двух лет он живет с заболеванием двигательных нейронов. Несмотря на врачебный приговор, Питер не собирается сдаваться. Он бросил вызов всему человечеству и превращает себя в первого киборга — с именем Питер 2.0 — на Земле, чтобы продлить жизнь.

Сейчас больной ученый передвигается на электронной коляске. Именно с этого началась его процедура по замене функций организма машинами.

Пациенту медики также удалили гортань и записали его голос в компьютер.

Ученый с полной уверенностью заявляет, что в скором времени он станет настоящим киборгом под именем Питер 2.0. Он будет представлять собой совершенный человеческий кибернетический организм,  впервые созданный за 13,8 миллиардов лет.

 Я планирую стать первым в мире полноценным киборгом. Почти все во мне будет необратимо изменено — тело и мозг, — отметил  Скотт-Морган.

«Я не умираю, я трансформируюсь». Чтобы выжить, учёный превращает себя в первого киборга на Земле

Источник: thehappy.news

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Коровы, выкрашенные под зебру, сэкономят фермерам США 2,2 млн долларов
09.10.2019 10:16    288
Нобелевскую премию по физике получили канадский и швейцарские ученые
09.10.2019 09:01    148
Засіб, який зможе заживити внутрішні рани
21.08.2019 08:42    362
В Израиле вырастили стейк "в пробирке"
07.08.2019 10:39    198
В Японии скрестят эмбрион человека с крысой и свиньей
06.08.2019 08:29    231
Ученые обнаружили "клетки-целители" в человеческом организме
30.07.2019 09:41    284
Физики показали, как замерзает мыльный пузырь
19.06.2019 09:33    1348
Ученые создали таблетку, которая сделает человека умнее
04.06.2019 08:25    970
В Калифорнии создали устройство для превращения энергии падающего снега в электричество
04.06.2019 00:30    301
Почему вода прозрачная?
28.05.2019 08:37    343
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 