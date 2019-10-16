«Я не умираю, я трансформируюсь». Чтобы выжить, учёный превращает себя в первого киборга на Земле

61-летний ученый Питер Скотт-Морган из города Торки, Великобритания поражен смертельной болезнью.

Уже на протяжении двух лет он живет с заболеванием двигательных нейронов. Несмотря на врачебный приговор, Питер не собирается сдаваться. Он бросил вызов всему человечеству и превращает себя в первого киборга — с именем Питер 2.0 — на Земле, чтобы продлить жизнь.

Сейчас больной ученый передвигается на электронной коляске. Именно с этого началась его процедура по замене функций организма машинами.

Пациенту медики также удалили гортань и записали его голос в компьютер.

Ученый с полной уверенностью заявляет, что в скором времени он станет настоящим киборгом под именем Питер 2.0. Он будет представлять собой совершенный человеческий кибернетический организм, впервые созданный за 13,8 миллиардов лет.

Я планирую стать первым в мире полноценным киборгом. Почти все во мне будет необратимо изменено — тело и мозг, — отметил Скотт-Морган.

Источник: thehappy.news

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