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Как температурные "качели" влияют на здоровье: появилось детальное объяснение

Как температурные качели влияют на здоровье: появилось детальное объяснение

В Украине на этой неделе ожидается резкое изменение воздушной массы – сначала в регионы придут ночные морозы, местами до -20 °С, а затем снова "потеплеет". И эти температурные "качели" могут отрицательно сказаться на здоровье граждан.

На такой нюанс указала народный синоптик Наталья Диденко. На портале meteoprog она поделилась советами о том, как одеваться и даже питаться при подобных погодных условиях.

"Специалисты по медицине и метеорологии считают, что резкие температурные скачки и быстрый переход от более теплой погоды к морозам провоцируют высокую вероятность переохлаждения", – уточнила эксперт.

Она подчеркнула, что холодный воздух негативно влияет на мелкие кровеносные сосуды человека, особенно в конечностях. Тогда сосуды просто инстинктивно сужаются, чтобы сохранить тепло, и как ответ – циркулирование крови в конечностях замедляется.

"Первыми замерзают пальцы рук и ног, а также уши и нос – они менее защищены из-за того, что у них тонкая жировая прослойка. Замерзает кожа, а уже потом подкожный слой, сосуды, мышцы, нервы и даже кости", – отметила Диденко.

В то же время добавила, что переохлаждение возможно даже при оттепелях. Поэтому человек должен учитывать все погодные условия и правильно одеваться, чтобы уберечь здоровье. А еще соответственно питаться, обогащая организм витаминами.

Как одеваться во время морозов:

  • носить шапку, потому что через голову человеческое тело теряет до 40% тепла;

  • носить шарф, теплые носки, перчатки и обувь на более толстой и удобной подошве;

  • защищать от мороза открытые участки тела, особенно руки;

  • вместе с тем следует проследить, чтобы одежда и обувь не были тесными;

  • снять пирсинг и украшения из металла, притягивающие холод.

В морозную погоду следует употреблять продукты, богатые витаминами

Как питаться во время морозов:

  • употреблять продукты, богатые витаминами, особенно цитрусовые: лимоны, мандарины, апельсины и т. п.;

  • важную роль в рационе следует отвести жирам, без которых иммунная система ослабевает;

  • из напитков зимой рекомендуется пить травяной, имбирный или лимонный чай, овощные и фруктовые фреши, брусничный, клюквенный и другие морсы;

  • употреблять горячую пищу, в частности, стараться больше есть супов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Укргидрометцентра, самыми морозными сутками на этой неделе будет 13 января, когда столбики термометров опустятся до -8 °С днем и -19 °С ночью. В дальнейшем ожидается повышение температуры воздуха.

Источник: soc.obozrevatel.com/

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Темы: погода

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