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Как укрепить иммунитет осенью

Как укрепить иммунитет осенью

Осенью как никогда необходимо укреплять иммунитет. Как это сделать приятно и без лишних напряжений?

Совет 1: спокойствие и только спокойствие

Стресс является главным врагом крепкого здоровья и иммунитета. Чем его больше, тем больше проблем со здоровьем вам сулит. Поэтому следует быть более спокойным, отказаться от стрессовых ситуаций, чтобы не довести до падения иммунитета. Наиболее эффективным методом борьбы со стрессом является йога или медитация.

Совет 2: вкусная еда

Организм нуждается в полезных веществах – витаминах, антиоксидантах, пробиотиках, минералах. Рекомендуется употреблять больше свежих фруктов, овощей и ягод. Чем больше разнообразие, тем лучше для иммунитета. Кроме того, важны пробиотики, которые позволяют укрепить иммунную систему.

Совет 3: интенсивные тренировки

Такие тренировки способны добавить вам здоровья. Те, кто не реже двух раз занимается довольно интенсивно, на 10% реже сталкиваются с простудами. Однако помните, что не стоит переутомляться. Ведь тогда может возникнуть противоположный эффект. Организму нужно время на восстановление, поэтому отдыхайте после тренировок.

Совет 4: прогулки

Во время прогулок человек получает солнечный витамин D, который очень важен для иммунитета. Он способствует укреплению костей, позволяет бороться с воспалениями, повышает настроение. К тому же такой витамин отлично противостоит вирусам и инфекциям. Поэтому надо чаще гулять, чтобы укреплять иммунитет.

Совет 5: массаж и сауна

Эти два очень приятных средства весьма полезны. Посещать сауну необходимо для укрепления иммунитета, так как повышенная температура затрудняет выживание бактерий, а массаж позволяет снизить уровень кортизола – гормона стресса, который ,как вы помните, может подорвать иммунную систему.

Совет 6: встречи с друзьями

Дружеские встречи благотворно сказываются на состоянии здоровья. Выяснилось, что одинокие люди имеют больший уровень стресса, который как раз-таки и влияет на иммунитет. Следует хотя бы раз в месяц знакомиться с новым человеком, встречаться с товарищами – тогда иммунитет будет гораздо крепче.

Совет 7: больше спать

Укрепление иммунитета – как минимум причина ложиться спать раньше. Качественный сон позволит стать намного здоровее.

Совет 8: отказ от вредных привычек

Всем известно, что вредные привычки плохо сказываются на здоровье. Никакой пользы от алкоголя и табака быть не может. Поэтому не стоит злоупотреблять такими привычками, если хотите укрепить иммунитет.

Совет 9: зелёный чай

Этот напиток содержит вещество галлат эпигаллокатехин – мощный антиоксидант, который защитит организм от воздействия свободных радикалов. К тому же он помогает Т-клеткам иммунной системы, которые борются с бактериями и вирусами.

Источник: socportal.info

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