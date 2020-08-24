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Эти признаки говорят, что у вас сильно ослабленный иммунитет

Эти признаки говорят, что у вас сильно ослабленный иммунитет

Медики назвали точные признаки сильного снижения иммунитета человека

Иммунная система человека работает без выходных и праздников, чтобы защитит организм от патогенов. Поддержать работу иммунитета можно только с помощью здорового образа жизни и правильного питания. Однако стрессы, малоподвижный образ жизни, алкоголь, курение – ослабляют его и делают организм более уязвимым перед инфекциями.

Врачи назвали четыре признака, которые сигнализируют о том, что иммунитет ослаблен и не готов противостоять перед различными инфекциями и вирусами. Об этом пишет издание "News 18".

Вы болеете чаще и выздоравливаете тяжелее. Это очевидный признак слабого иммунитета. Организм не может противостоять бактериям, грибкам и вирусам. Эксперты утверждают, что если вы болеете простудами чаще, чем три раза в год, то это признак слабого иммунитета. Также дольше заживают травмы и порезы. Если вам приходится более двух раз в год использовать лечение антибиотиками и бактериальные инфекции вызывают тяжелые формы болезни, то это может быть симптомом иммунодефицита.

Постоянное переутомление. Если вы часто чувствуете усталость и не можете выспаться, то это может быть признаком того, что иммунитет постоянно пытается побороть какую-то болезнь. Для выполнения всех функций организма нужна энергия, а ослабленной иммунной системе нужно больше энергии, чем обычно, чтобы продолжать борьбу с инфекциями, а это приводит к переутомлению.

Проблемы с пищеварением. Как утверждают специалисты из Университета Джона Хопкинса, во многом иммунитет зависит от состояния кишечника. Полезные бактерии кишечника выделяют антитела и другие необходимые для укрепления иммунитета вещества. Если есть дисбактериоз, то организм более подвержен к аутоиммунным и воспалительным заболеваниям. Кишечные бактерии играют большую роль в пищеварении. Если у вас часто бывают запоры или диарея, то это сигнализирует о снижении иммунитета.

Язвы во рту. Язвы во рту могут возникать по целому ряду причин, например, механическое повреждение, когда вы прикусили язык или щеку. А может быть причиной и ослабленный иммунитет. Стресс – еще одна вероятная причина появления язвочек. Известно, что продолжительный стресс является одной из причин ослабления иммунитета.

Источник: www.rbc.ua/

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Темы: иммунитет

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