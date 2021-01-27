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Доктор назвал продукт для тренировки иммунитета

Доктор назвал продукт для тренировки иммунитета

Постоянное употребление кисломолочных продуктов способно тренировать иммунитет в разгар пандемии.

Об этом заявил врач Евгений Комаровский.

Организм содержит в себе огромное количество бактерий, которые формируют в кишечнике здоровую микрофлору. Употребление продуктов с кисломолочными бактериями является эффективным способом профилактики запоров. Также молоко является источником кальция.

По словам Комаровского, высочайшая чистота является одной из главных проблем современности. Она не дает детскому организму шанса на нормальное развитие.

«Сразу после рождения ребенок попадает в стерильную среду. Сейчас под влиянием дезинфекторов и хлора ребенок находится в практически такой же среде. Иммунная система, которая ежедневно должна встречаться с миллиардами бактерий, встречается только с миллионами, недорабатывает», – написал специалист у себя в блоге.

Поэтому неподготовленная иммунная система ребёнка реагирует на любые бактерии и вирусы, вызывая у него различные аллергии. Комаровский добавил, что с помощью кисломолочных продуктов ребёнок может получить недостающие в организме микроэлементы.
Источник:  Новости Ю

 

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