Карантин в Украине: в Кабмине составили список лиц, которые нуждаются в самоизоляции

В Кабмине составили список категорий лиц, которые должны находиться в самоизоляции или быть госпитализированными в обсерватор. Соответствующее постановление от 2 апреля 2020 № 255 опубликовано на правительственном портале.

Так, лицами, нуждающимся в самоизоляции, являются:

лица, которые имели контакт с больным COVID-19, кроме лиц, находившихся в средствах индивидуальной защиты в связи с выполнением служебных обязанностей;

лица, в отношении которых есть подозрение на инфицирование, или лица, которые болеют COVID-19 и не требуют госпитализации

лица, достигшие 60-летнего возраста, кроме лиц, осуществляющих мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID-19, обеспечивающих деятельность объектов критической инфраструктуры.

В то же время врач больного или лица с подозрением на инфицирование COVID-19 определяет самостоятельно срок его самоизоляции на основании отраслевых стандартов в сфере здравоохранения.

Также эпидемиологи могут определять персональный перечень лиц, нуждающихся в самоизоляции в связи с контактом с больным COVID-19. Эту информацию они должны вносить в соответствующие информационные системы.

Если человеку назначают режим самоизоляции, то он должен предоставить информацию о месте изоляции, контактные данные, сведения о состоянии здоровья и хронические заболевания, время самоизоляции (по согласию).

За предоставление недостоверных данных и несоблюдение режима самоизоляции, из-за чего пострадают другие, больного привлекут к уголовной ответственности.

Информацию, упомянутую выше, можно занести в мобильное приложение Единого государственного веб-портала электронных услуг.

В случае, если те, кто нуждаются в самоизоляции, не имеют тех, кто мог бы заботиться о них на период изоляции, то им позволяют посещать места торговли продуктами питания, средствами гигиены, лекарственными средствами, медицинскими изделиями, которые размещены на расстоянии не более 2 километрах от места самоизоляции, при условии использования средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок без клапана выдоха.

Обязательной госпитализации в обсерваторы подлежат:

лица, заявившие о добровольной госпитализации в обсерватор (изолятор) в связи с невозможностью соблюдения требований самоизоляции;

лица, которые дважды нарушили условия самоизоляции (кроме лиц, определенных абзацем четвертым пункта 4 настоящего постановления)

лица, имевшие контакт с больными или те, кто имеют признаки инфицирования COVID-19 и отказываются от медицинского обследования по направлению лечащего врача;

лица, пересекающие государственную границу;

лица, въезжающие из временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г.Севастополя через контрольные пункты въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее.

Напомним, 11 марта Кабинет министров Украины на три недели ввел карантин на всей территории Украины для противодействия коронавирусу.

Через 2 недели после этого Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и продлил карантин в месяц - до 24 апреля.

Сегодня, 3 апреля, карантин усилили: ввели обязательную 14-дневную обсервацию для лиц, прибывающих из-за границы, запретили передвигаться по улицам более чем двум лицам, кроме случаев сопровождения детей.

Агентство Телевидения Новости