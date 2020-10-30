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Коронавірус у дитини: як запідозрити хворобу - Комікс

Коронавірус у дитини: як запідозрити хворобу - Комікс

Статистика захворюваності на COVID-19 указує, що переважно цей вірус виявляють у дорослих, група ризику – це люди старші 60 років. А що з дітьми? Вони не хворіють? Чи в них хвороба протікає без симптомів? Тоді як зрозуміти, що на коронавірус занедужало немовля? Про це говорили герої нашого коміксу Крилатий еСКулап і Оксана.

Матеріал створено в рамках проєкту «Крилатий еСКулап», який впроваджує ГО «СЛОБІДСЬКИЙ КРАЙ» за підтримки «Медійної програми в Україні», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і виконується міжнародною організацією Internews. Ця програма зміцнює українські медіа та розширює доступ до якісної інформації.

Коронавірус у дитини: як запідозрити хворобу - Комікс

Коронавірус у дитини: як запідозрити хворобу - Комікс

Коронавірус у дитини: як запідозрити хворобу - Комікс

Коронавірус у дитини: як запідозрити хворобу - Комікс

Коронавірус у дитини: як запідозрити хворобу - Комікс

Коронавірус у дитини: як запідозрити хворобу - Комікс

Источник: slk.kh.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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