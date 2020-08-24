Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:00
Просмотров: 11

Лучший друг Адель похудел на десятки килограммов с помощью диеты певицы

Лучший друг Адель похудел на десятки килограммов с помощью диеты певицы

Феноменальный успех Адель в похудении многих мотивирует взяться за себя. Не остался в стороне и комик Алан Карр.

Лучший друг Адель похудел на десятки килограммов с помощью диеты певицы

Вот уже несколько месяцев все обсуждают невероятное похудение певицы Адель. 32-летняя звезда, всегда отличавшаяся пышными формами, избавилась от 45 кг и стала обладательницей стройной фигуры.

Сама Адель не раскрывает секрет, но если верить ее личному тренеру, дело в сильном ограничении питания и отказе от кофеина и никотина.

Первой среди звезд успехом певицы вдохновилась актриса Ребел Уилсон — она поставила себе цель похудеть до конца 2020-го на 75 кг.

Теперь же по стопам британской исполнительницы пошел ее лучший друг, комик Алан Карр.

Ранее мужчина признавался, что восхищен преображением Адель. Он сообщил, что разузнает все у подруги и тоже начнет худеть.

Судя по свежим снимкам в блоге Алана, его план сработал!

Пока что Карр лишь в начале пути и не говорит, сколько уже скинул. Он соблюдает ту же диету, что и Адель, — употребляет всего по 1000 калорий в день.

Как пишет таблоид The Mirror, с которым общался Карр, главный принцип этой диеты — есть побольше продуктов с белком сиртуином (капуста, лук, руккола, клубника и другие овощи и фрукты). Это вещество помогает быстрее запустить процесс жиросжигания. А вместе с дефицитом калорий килограммы будут уходить еще быстрее!

Лучший друг Адель похудел на десятки килограммов с помощью диеты певицы

Лучший друг Адель похудел на десятки килограммов с помощью диеты певицы


Источник:  Новости Ю

 

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: похудение

Читайте ещё:

«Отравитесь собственным жиром!»: диетолог Астахова раскрыла опасность быстрого похудения
03.08.2020 12:25    249
Названы продукты, которыми просто насытиться и они не навредят фигуре
17.07.2020 00:14    790
8 сортов сыра, которые снижают вес
15.07.2020 07:16    403
Диетологи развенчали миф о вреде хлеба и шоколада
14.07.2020 06:17    367
Орехи - простой способ похудеть и держать вес
09.07.2020 11:18    382
«Никаких таблеток»: Басков открыл тайну своего экстремального похудения
06.07.2020 00:05    485
Фото «до» и «после»: Николай Басков преобразился во время карантина
22.06.2020 01:24    1217
Нутрициолог рассказала, какие продукты помогут убрать жир на животе после 40 лет
18.06.2020 09:19    602
Диетологи назвали полезные при похудении сладости
17.06.2020 10:17    471
Простое правило для сброса веса, о котором все забывают
26.05.2020 07:39    1231
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 