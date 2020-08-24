Лучший друг Адель похудел на десятки килограммов с помощью диеты певицы

Феноменальный успех Адель в похудении многих мотивирует взяться за себя. Не остался в стороне и комик Алан Карр.

Вот уже несколько месяцев все обсуждают невероятное похудение певицы Адель. 32-летняя звезда, всегда отличавшаяся пышными формами, избавилась от 45 кг и стала обладательницей стройной фигуры.

Сама Адель не раскрывает секрет, но если верить ее личному тренеру, дело в сильном ограничении питания и отказе от кофеина и никотина.

Первой среди звезд успехом певицы вдохновилась актриса Ребел Уилсон — она поставила себе цель похудеть до конца 2020-го на 75 кг.

Теперь же по стопам британской исполнительницы пошел ее лучший друг, комик Алан Карр.

Ранее мужчина признавался, что восхищен преображением Адель. Он сообщил, что разузнает все у подруги и тоже начнет худеть.

Судя по свежим снимкам в блоге Алана, его план сработал!

Пока что Карр лишь в начале пути и не говорит, сколько уже скинул. Он соблюдает ту же диету, что и Адель, — употребляет всего по 1000 калорий в день.

Как пишет таблоид The Mirror, с которым общался Карр, главный принцип этой диеты — есть побольше продуктов с белком сиртуином (капуста, лук, руккола, клубника и другие овощи и фрукты). Это вещество помогает быстрее запустить процесс жиросжигания. А вместе с дефицитом калорий килограммы будут уходить еще быстрее!



Источник: Новости Ю

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