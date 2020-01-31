Мама Леди Гаги рассказала о психических проблемах дочери

Мать 33-летней эпатажной певицы Леди Гаги откровенно рассказала, с какими трудностями пришлось столкнуться ее дочери в подростковом возрасте. Об этом сообщает издание Рeople.

Синтия Джерманотта призналась, что ее дочь выделялась среди сверстниц, потому что у нее был другой стиль в одежде и сильное увлечение музыкой. Из-за этого Леди Гага часто ставала объектом насмешек и униженный, некоторые дети были настроены враждебно по отношению к будущей звезде. Такой сложный подростковый период отразился и на ее эмоциональном состоянии, ведь дочь чувствовала себя одинокой.

Мать артистки подчеркнула, что дочь не захотела рассказывать о своих проблемах и со временем впала в депрессию. Юная Леди Гага стала неуверенной в себе и сомневалась в своих возможностях.

Напомним, что недавно Леди Гага призналась, что в 19 лет была изнасилована продюсером и эта психологическая травма сильно повлияла на ее жизнь, в частности привела к нервным расстройствам и алкоголизму. Но также певица отметила, что все жизненные сложности делали ее только сильнее и мотивировали идти дальше, к успеху.

Источник: comments.ua/

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