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07.04.2020 19:38
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Масочный режим и передвижение по парам: придерживаются ли харьковчане новых правил карантина

Масочный режим и передвижение по парам: придерживаются ли харьковчане новых правил карантина

Спортивная зона, детская площадка и купель ограждены сигнальными лентами. Всюду таблички с надписями о запрете пользования ими во время карантина.

Саржин Яр - одно из самых популярных мест для отдыха горожан. Сегодня у тренажеров и на детской площадке, где обычно полно людей, сегодня - ни души.

Татьяна пришла за водой к источнику. Говорит: то, что людей здесь сегодня меньше сразу бросилось ей в глаза.

Татьяна

На много, в 10 раз меньше стало. - Здесь муравейник был. Здесь купались, а теперь здесь все поперекрывали

Большинство из тех, кто находится здесь - пришли за водой или выгуливают домашних любимцев. Виталий следит за соблюдением порядка. Мужчина рассказывает, после введения Кабмином более жестких условий карантина, в частности - посещения парков и скверов - посетителей уменьшилось на 80 процентов. До последнего отстаивали свою точку зрения, а дошло до того, что игнорировали сигнальные ленты, любители водных процедур. Поэтому с ними решили бороться радикальными методами.

Виталий Плужник, охранник

Приходят за водичкой, набирают воду и уходят. Сильного скоплений людей нету, спортсмены, в основном, сейчас все на карантине, в масках. Иногда люди выходят, совершают. «Моржи» были, приходили, но сейчас администрация и начальство парка, они перекрыли воду. Поэтому купаться будет запрещено

А вот эта компания пьет кофе в Саржином Яру. Втроем и без масок. Уверяют, в карантине смысла не видят, а о штрафах не слышали, поэтому спокойно продолжают привычную жизнь.

Думаю, что нет. - Почему? - Смысл какой? Вот вы в маске, а она помогает защищает от чего-то? Вроде как сказали, что она не защищает и не спасает. Правильно? Смысл от маски? Так же смысл, что не выходят куда-то. А что штрафы еще какие-то? Я этого не знал

Вера Федосеевна пришла сюда за водой. Осталась подышать свежим воздухом и почитать книгу. Ей - 79. На улицу бабушка выходит только при крайней необходимости.

Вера Федосеевна, пенсионерка

И я вот это, 3 дня вообще на улицу не выходила. А как это в доме и на улицу не выйти. У меня внуки есть, они заботятся. У меня дети и внуки. Они мне и продуктов нанесли и всего. Я только хлеб один купила и все

Следит за тем, выполняют люди карантинные нормы правоохранители, Нацгвардейцы и курсанты ВУЗов - приходят по несколько раз в день.

Альбина, харьковчанка

Люди, если кто не в долго присядет, и он тут же уходит. Просто все понимают, что сейчас обстановка не очень хорошая и поэтому все спокойно. Все в масках, у кого есть перчатки, то в перчатках. И, как вы видите, все пробегают по своими делам, и возвращаются обратно

За нарушение правил соблюдения карантина полицейские составили 11 протоколов. Большинство - в отношении тех, кто игнорировал новые карантинные нормы и находился в общественных местах без маски или респиратора. Во всех случаях правоохранители составили протоколы по части первой статьи 44 прим.3 - нарушение правил карантина. По состоянию на 17 часов 7 апреля, на Харьковщине зарегистрировано 34 подозрения на коронавирусную инфекцию. Из них одна подтверждена, одна опровергнута.


Агентство Телевидения Новости

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Темы: карантин

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