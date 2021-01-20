На Бали полиция заставляет туристов без масок отжиматься посреди улицы (ВИДЕО)

Наибольшее число нарушений зафиксировано в районе популярных пляжей Кута и Семиньяк

На острове Бали (Индонезия) полиция ввела необычный способ наказания для туристов, которые не соблюдают антикоронавируса меры и не носят защитные маски. Нарушителей заставляют выполнять физические упражнения, в частности, отжиматься от пола. Об этом сообщает ABC News.

На опубликованном изданием видео видно, как правоохранители, следящие за общественным порядком, задерживают несколько человек за отсутствие защитных масок и заставляют их отжиматься прямо посреди улицы.

Отмечается, что наибольшее число таких нарушений зафиксировано в округе Бадунг, в районе популярных пляжей Кута и Семиньяк. При этом 80% наказанных являются туристами из Европы.

«Большинство правонарушителей не применяли средства индивидуальной защиты или не носили их должным образом», — объяснил глава местной службы правопорядка Густи Агунг Керта Сурьянегара, добавив, что при этом туристов не обязывают выплачивать штраф.

Согласно последним данным, в Индонезии зафиксировано свыше 917 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из больниц выписаны более 746 тысяч выздоровевших пациентов, 26 282 носителя инфекции скончались.

Источник: newsyou.info/

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