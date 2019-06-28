Найден способ просто "вырастить" новые зубы: сейчас его тестируют

Новый способ регенерации зубной ткани позволит просто вырастить из на месте старых. Так ли это?

- Российские и японские ученые смогли обнаружить клетки, которые вероятно отвечают за развитие зубной ткани, - отметил автор.

Отмечается, что обнаруженные клетки могут использоваться в дальнейшем для выращивания новых зубов.

Как рассказал старший научный сотрудник лаборатории клеточной и молекулярной нейробиологии ШБМ ДВФУ Иван Рева, попытки вырастить зубы из стволовых клеток провалились, поскольку в результате эксперимента полученные образцы не покрылись эмалью.

Он отметил, что на данный момент ученым не хватает знаний о полном процессе развития зубов, однако изучение обнаруженных клеток позволит поднять стоматологию на новый уровень.

- Имплантаты, полностью идентичные зубам человека, без сомнения, будут лучше, чем титановые, а срок их использования может быть более длительным, — рассказал ученый.

Источник: socportal.info

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